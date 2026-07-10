CNP Seguradora é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2026

A CNP Seguradora recebeu indicações em quatro categorias do Prêmio Reclame AQUI 2026, que reconhece empresas que se destacam pela excelência no relacionamento com o consumidor. Neste ano, a companhia concorre com Previsul Seguradora, CNP Capitalização, Odonto Empresas e CNP Consórcio, nas suas respectivas categorias.

Esta é a primeira vez que as quatro empresas do Grupo CNP Seguradora são indicadas simultaneamente à premiação. O resultado reforça a evolução da companhia em experiência do cliente, qualidade no atendimento e aprimoramento contínuo de processos.

Entre os destaques desta edição está a estreia da CNP Consórcio entre as indicadas. Em pouco mais de um ano, a empresa registrou uma evolução significativa em sua reputação na plataforma Reclame AQUI, passando de 4,9, em abril de 2025, para um patamar acima de 7,0. O avanço é resultado de uma atuação integrada das equipes, com foco em escuta ativa, melhoria das tratativas, revisão de processos e fortalecimento do relacionamento com os clientes.

Além da estreia da CNP Consórcio, as demais marcas do grupo também mantêm um histórico de reconhecimento na premiação: Odonto Empresas chega à sua 5ª indicação, Previsul Seguradora também à 5ª indicação, e CNP Capitalização à sua 3ª indicação.

Para Maria Forte, Diretora de Experiência do Cliente e Tecnologia da CNP Seguradora, as indicações representam o reconhecimento de uma jornada contínua de evolução.

“A indicação das quatro empresas ao Prêmio Reclame AQUI 2026 reflete o nosso compromisso em colocar o cliente no centro das decisões. Cada atendimento realizado, cada melhoria implementada e cada aprendizado incorporado contribuem para uma experiência mais simples, transparente e resolutiva. A evolução da CNP Consórcio é um exemplo importante desse movimento e reforça o trabalho integrado das nossas equipes para fortalecer relações de confiança com nossos clientes”, afirma.

Com as indicações, a CNP Seguradora reforça seu compromisso com a escuta ativa, a melhoria contínua e a construção de relações cada vez mais sólidas com clientes, parceiros, corretores e todo o mercado.