Hero Seguros compra Grupo CAM, no México

A Hero Seguros, insurtech brasileira especializada no modelo B2B2C, realizou seu primeiro movimento de fusões e aquisições com a compra de 100% do Grupo CAM, representante e Agente Geral de Vendas (GSA) da Europ Assistance no México.

A aquisição marca a entrada da Hero no mercado mexicano e integra a estratégia de internacionalização de seu negócio de seguro-viagem. Com a operação, a empresa passa a contar com uma estrutura local, uma rede de canais e parceiros consolidada, além de relacionamentos comerciais já estabelecidos no país.

Considerado estratégico para a Hero, o mercado mexicano combina relevância operacional e elevado potencial comercial no segmento de seguro-viagem. Somente em 2025, 18 milhões de viajantes mexicanos tiveram os Estados Unidos como destino, fazendo do México o principal emissor internacional para o país, segundo o National Travel and Tourism Office, ligado ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

“O México sempre esteve nos nossos planos de expansão. A aquisição reduz nossa curva de entrada ao incorporar uma operação local, uma equipe experiente e relacionamentos já consolidados. Isso nos permitirá avançar com mais velocidade e conhecimento das particularidades comerciais e regulatórias do país”, diz Guilherme Wroclawski, co-founder e co-CEO da Hero Seguros.

A Hero levará para a operação mexicana sua tecnologia de distribuição, atendimento e gestão de sinistros. A estratégia é combinar a estrutura já existente, com o modelo tecnológico e comercial desenvolvido pela insurtech no Brasil. O atual country manager permanecerá à frente da operação, que passará a atuar sob a marca Hero Seguros.

“Para o modelo B2B2C da Hero, contar com uma rede sólida de relacionamentos com diferentes players do ecossistema de viagens é fundamental. O Grupo CAM já possui uma atuação consolidada e conexões estratégicas no mercado mexicano, o que amplia nossa capacidade de penetração e acelera a construção de uma operação relevante no país”, afirma Raphael Swierczynski, cofundador e co-CEO da Hero Seguros.

A insurtech, após quatro anos de operação totalmente “bootstrapped”, concluiu recentemente sua primeira rodada de investimentos no valor de R$ 35 milhões. Parte do investimento foi destinado à aquisição da empresa mexicana. Com a expansão, a Hero passa a operar em oito países: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e, com a entrada no México, atuará também na Colômbia, Honduras e Costa Rica.

No Brasil, a empresa tem participação de mercado de quase 15% no seguro viagem, faturamento de R$ 215 milhões em 2025 e projetando aproximadamente R$ 400 milhões no final de 2026. A estimativa já considera os resultados esperados com a nova operação mexicana. Em dezembro, a operação Latam deve representar cerca de 10% do faturamento da empresa.