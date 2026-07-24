PicPay recebe aprovação regulatória final para a aquisição da Kovr

O PicPay (NASDAQ: PICS) anunciou hoje que recebeu a aprovação regulatória final do Banco Central do Brasil (Bacen) para a aquisição da Kovr Participações S.A. e de suas subsidiárias (“Kovr”), uma empresa de tecnologia de seguros digitais.

A aprovação sucede as autorizações previamente concedidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão antitruste do Brasil, e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão regulador do setor de seguros no país. Com todas as aprovações regulatórias necessárias já obtidas, o PicPay dará prosseguimento às etapas restantes para a conclusão da transação.

A aprovação marca um ponto importante na estratégia do PicPay de construir uma plataforma de seguros abrangente e de ponta a ponta para sua base de clientes. A Kovr traz fortes produtos fortes, tecnologia e operação em diversas linhas de seguros, bem como uma carteira de clientes consolidada.

O PicPay já é um dos maiores distribuidores de seguros digitais do Brasil, com mais de 10 milhões de apólices ativas em sua plataforma. Após a conclusão, a aquisição da Kovr — uma parceira estratégica de longa data — acelerará a evolução da companhia de um modelo focado em distribuição para uma plataforma de seguros verticalmente integrada, ampliando a oferta de produtos, melhorando a economia unitária e proporcionando uma experiência mais fluida ao cliente.

“Esta aprovação representa um marco importante no fortalecimento da plataforma de seguros do PicPay para mais de 68 milhões de clientes. As capacidades da Kovr são altamente complementares ao que construímos e, juntos, estaremos ainda mais bem posicionados para atender nossos clientes em uma ampla gama de necessidades de seguros”, afirmou Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

A transação permanece sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A consolidação e a integração completas dos negócios ocorrerão após a conclusão da transação.

Sobre o PicPay

O PicPay (NASDAQ: PICS) é um dos principais bancos digitais do Brasil e iniciou suas negociações na Nasdaq em janeiro de 2026. Fundada em Vitória (ES) em 2012, a empresa foi pioneira em pagamentos instantâneos entre pessoas (P2P) e no uso de QR codes anos antes do Pix (sistema de pagamentos em tempo real do Brasil, criado pelo Banco Central em 2020). Hoje, atende mais de 68 milhões de clientes com um portfólio abrangente de produtos e serviços financeiros e não financeiros para pessoas físicas e empreendedores, integrando pagamentos, crédito, investimentos, seguros e soluções de consumo e conveniência do dia a dia em um único aplicativo.

Em 2025, o PicPay registrou R$ 10,3 bilhões em receita e R$ 502 milhões em lucro líquido ajustado, com R$ 550 bilhões em volume total de pagamentos (TPV) e 42,7 milhões de clientes ativos, mantendo também uma posição de liderança em iniciativas de inteligência artificial generativa e Open Finance.