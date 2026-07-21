Sompo firma acordo para aquisição da Fator Seguradora

A Sompo International Holdings Ltd. anunciou hoje que a Sompo, sua subsidiária integral no Brasil, formalizou um acordo para adquirir a Fator Seguradora. A conclusão da transação permanece sujeita à aprovação das autoridades regulatórias competentes.

A aquisição representa um passo relevante na estratégia da Sompo de expandir sua presença no mercado de seguros corporativos, ampliando sua oferta de soluções especializadas. A operação permitirá potencializar o alcance da companhia no incremento de sua participação em linhas de negócios nas quais a Fator Seguradora possui atuação consolidada e reconhecida expertise.

“A operação está totalmente alinhada à nossa estratégia de crescimento sustentável e à ambição de ampliar nossa relevância em segmentos técnicos de maior valor agregado. A Fator Seguradora possui uma atuação consistente e reconhecida em linhas como Garantia e Linhas Financeiras, segmentos que representam importantes oportunidades de crescimento para a Sompo. Essa complementaridade acelera nossa capacidade de expansão nesses mercados, ao mesmo tempo em que amplia a oferta de soluções sofisticadas para clientes e fortalece o relacionamento com nossos parceiros corretores”, afirma Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo no Brasil.

“O Brasil é um mercado estrategicamente importante para a Sompo, e esta transação reflete nossa abordagem disciplinada para expandir nossa atuação em linhas de negócios nas quais identificamos forte demanda dos clientes, oportunidades técnicas e potencial de geração de valor no longo prazo. As competências da Fator Seguradora complementam nossa operação já estabelecida no Brasil e reforçam nossa ambição de fortalecer ainda mais a oferta em seguros especializados e corporativos nos mercados internacionais”, afirmou Alessa Quane, CEO de International Markets da Sompo International Holding Ltd.

A Fator Seguradora atua com foco em seguros corporativos e soluções voltadas à gestão de riscos empresariais, com destaque para ramos como Patrimonial, Garantia e Linhas Financeiras.

Atualmente, a Sompo está entre as cinco maiores seguradoras do Brasil nos segmentos de Seguros Corporativos e de Agronegócio e quando a operação estiver concluída, sua relevância no mercado será fortalecida ainda mais.

Até a conclusão do processo regulatório, não haverá mudanças na operação das companhias. As estruturas permanecem independentes, e as equipes comerciais seguem atuando normalmente no relacionamento com corretores e clientes, garantindo continuidade, estabilidade e qualidade no atendimento.

“Estamos construindo uma trajetória consistente de crescimento baseada em especialização, disciplina técnica e proximidade com o mercado. A combinação das operações representa não apenas ganho de escala, mas, principalmente, a ampliação da nossa capacidade de responder às demandas cada vez mais complexas dos clientes corporativos. Seguiremos focados em garantir uma transição segura, preservando o valor das relações com clientes e parceiros corretores de seguros e mantendo a excelência que caracteriza a atuação da Sompo”, conclui Alfredo.

A Value Capital foi a consultoria financeira e o escritório Mattos Filho o responsável pela consultoria legal que deram suporte à Sompo nessa operação. A KPMG foi a consultoria atuarial e operacional. Pela Fator Seguradora, atuaram Goldman Sachs como consultoria financeira e o escritório Machado Meyer como responsável pela consultoria legal.