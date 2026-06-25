Susep acompanha debate sobre ouvidorias públicas

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Ouvidora Aline Vieira, participou do Seminário Internacional de Ouvidorias, realizado entre 23 e 25 de junho, em Brasília. O evento foi promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, a Controladoria-Geral da União e apoiadores.

Com o tema “Ouvidoria pública: do acolhimento à transformação social – desafios e caminhos para uma atuação mais efetiva e cidadã”, o evento reuniu ouvidores, gestores e especialistas nacionais e internacionais para debater a consolidação das ouvidorias como instrumentos de transformação social.

O Seminário buscou percorrer a chamada “jornada da manifestação”, abordando desde o primeiro contato do cidadão com a ouvidoria, por meio do acolhimento, até o uso estratégico de dados para subsidiar decisões e aprimorar a gestão pública.

Além disso, a programação do Seminário incluiu debates sobre promoção da equidade e do acesso ao Estado, eficiência institucional, governança e articulação em rede.

A participação da Susep no evento contribui para a troca de experiências e para o fortalecimento das práticas de escuta, acolhimento e tratamento das manifestações dos cidadãos, em linha com os princípios de transparência, integridade e melhoria contínua da gestão pública.