Justos contrata Giuliano Russo para diretoria de Revenue

A Justos anunciou a contratação de Giuliano Russo como novo diretor de Revenue. O executivo será responsável por estruturar uma estratégia integrada de geração de receita, reunindo as áreas comercial, marketing, growth e relacionamento com corretores parceiros.

A chegada ocorre em um momento de expansão da companhia, que busca acelerar o crescimento após um período atualização de produtos e canais de distribuição. Segundo a empresa, a estratégia continuará baseada no uso de tecnologia, inteligência artificial e análise de dados comportamentais para personalização do seguro auto. “Poucas vezes encontrei uma combinação tão forte entre tecnologia, modelo de negócio e potencial de mercado. A Justos construiu bases muito sólidas nos últimos anos e agora está pronta para uma nova etapa de crescimento. Foi isso que me motivou a aceitar o desafio”, afirma Giuliano.

O executivo acumula experiência em empresas como 99, G4 Educação e Petlove, onde atuou mais recentemente como líder da área de Revenue Management. Ao longo da carreira, desenvolveu projetos voltados à estruturação e escalabilidade de operações em empresas de tecnologia.

“Toda a minha carreira foi construída ajudando empresas de tecnologia em momentos de hipercrescimento, em mercados diferentes. Isso me deu repertório para reconhecer padrões, o que funciona, o que quebra quando a escala chega e onde estão os gargalos antes que virem problema”, afirma o executivo.

Para Russo, um dos diferenciais da Justos está no modelo de negócios adotado pela empresa. “Normalmente contratamos um seguro torcendo para não usar. Na Justos é diferente. Existe uma proposta clara de incentivar bons hábitos e construir uma relação mais próxima com o cliente. Olhando para a Justos, vi o potencial de ser a próxima grande seguradora do país e tive convicção de que esse caminho já está sendo trilhado”, diz.

Entre as prioridades da nova função está o fortalecimento do relacionamento com a base de corretores parceiros da companhia.

“Quero que a Justos seja sinônimo de valor, boa experiência, segurança e confiabilidade para quem já trabalha com a gente. Isso passa por entender melhor a rotina do corretor, reduzir atritos no dia a dia e trazer melhorias que agreguem valor real”, afirma.