Prudential firma parceria com o IGP no Brasil

A Prudential do Brasil acaba de anunciar uma parceria com o International Group Program (IGP), uma das principais redes globais de seguradoras com foco em benefícios para colaboradores de empresas multinacionais. O acordo tem como objetivo atender à crescente demanda por benefícios corporativos no Brasil e ampliar o leque de opções disponíveis aos clientes, combinando flexibilidade, nível de serviço e expertise local alinhada aos padrões globais do programa.

Para o Vice-Presidente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil, Carlos Cortez, integrar a rede do IGP representa um importante reconhecimento da solidez da operação da companhia e da qualidade de suas soluções. “Este é mais um passo dentro da nossa estratégia de fortalecer nossa presença no segmento corporativo com soluções de seguro de vida em grupo, ampliando o valor que entregamos aos nossos clientes. Fazer parte da rede IGP demonstra a excelência do nosso atendimento e nossa capacidade de construir relações sólidas, consistentes e de longo prazo com clientes e parceiros”, afirmou.

Michael Spincemaille, Diretor Regional do IGP para as Américas, destacou que o Brasil é um dos mercados mais relevantes para benefícios corporativos na América Latina e que a parceria com a Prudential apoia a expansão da rede no país. “A Prudential reúne atributos essenciais, como forte experiência no mercado de seguros de vida, profundo conhecimento do ambiente regulatório brasileiro e compromisso com a excelência no atendimento aos clientes. Essa parceria fortalece nossa capacidade de apoiar empregadores multinacionais com benefícios que integrem necessidades locais aos mais elevados padrões globais”, comentou.

Além das coberturas tradicionais de seguro de vida em grupo, a Prudential também oferecerá serviços de assistência voltados ao bem-estar dos colaboradores, incluindo apoio emocional, telemedicina, segunda opinião médica, além de orientação psicológica e nutricional, apoiando as empresas no cuidado com suas pessoas de forma multidimensional.