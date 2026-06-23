Starr reforça operação nacional com novo CUO

A Starr anunciou a nomeação de Denis Maelaro como Chief Underwriting Officer (CUO) no Brasil. O executivo será responsável por liderar a estratégia de subscrição da companhia no país, apoiando os planos de expansão da operação e o crescimento no segmento de middle market.

Maelaro terá como foco o fortalecimento da excelência técnica, o desenvolvimento de equipes e a ampliação da proposta de valor da Starr para corretores, clientes e parceiros de negócios.

“A chegada do Denis representa um importante passo na evolução da Starr no Brasil. Estamos investindo continuamente no fortalecimento de nossas estruturas de subscrição, com o recente lançamento de nossa plataforma digital que permite o ciclo completo de negociação, o que contribuirá para nossa expansão em um dos mercados mais relevantes da América Latina. Sua experiência, capacidade de liderança e visão estratégica serão fundamentais para sustentar nossa próxima fase de crescimento e consolidar a Starr como uma das principais referências do setor no país”, destaca Igor Di Beo, CEO da Starr no Brasil.

Com quase 20 anos de experiência no mercado de seguros, Maelaro passou por companhias como AXA, Marsh, Generali e Aon, acumulando atuação em seguros de especialidades, riscos patrimoniais e gestão de riscos. Ao longo da carreira, liderou portfólios de subscrição, com foco em rentabilidade, disciplina técnica e desenvolvimento de equipes.

“Vejo uma oportunidade única de contribuir para o fortalecimento da operação no Brasil, desenvolvendo equipes de alto desempenho, ampliando nossa relevância junto a corretores e clientes e acelerando o crescimento da companhia com disciplina técnica, inovação e foco em resultados de longo prazo”, afirma Denis Maelaro.

De acordo com a Starr, a nomeação integra a estratégia de fortalecimento da operação brasileira, combinando expansão comercial, capacidade técnica e investimentos em inovação para ampliar a atuação da companhia no mercado nacional.