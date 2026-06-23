Parceria entre Banrisul e Wiz Co projeta crescer em 330 cidades gaúchas

A parceria entre o Banrisul e a Wiz Co, firmada em setembro do ano passado, iniciou uma nova fase de expansão comercial no Rio Grande do Sul após concluir o ciclo de estruturação tecnológica e operacional, voltada à distribuição de crédito consignado no estado. Esse movimento marca a consolidação da Banriponto by Wiz, unidade criada para liderar a atuação no RS.

A estratégia prevê a ampliação da atual rede de aproximadamente 900 correspondentes bancários, a expansão da oferta de produtos financeiros e o aumento da originação de crédito em novos municípios gaúchos.



Atualmente, a operação já está presente em mais de 300 municípios cobertos pela rede de correspondentes credenciados e projeta alcançar cerca de 330 cidades até o final de 2026, ampliando a cobertura regional em aproximadamente 10%. A expectativa da companhia é que o consignado estadual alcance cerca de R$ 80 milhões em volume originado até o final do ano, consolidando-se como principal eixo de crescimento da parceria.



Este resultado será impulsionado pela entrada em operação do convênio de crédito consignado do Estado do Rio Grande do Sul e pela adesão crescente de correspondentes bancários ao modelo desenvolvido pela parceria.



Nos últimos meses, a Wiz concentrou esforços no desenvolvimento de sistemas proprietários voltados à automação dos processos de crédito, integração operacional com parceiros, estruturação das equipes e escalabilidade da gestão comercial. Segundo a companhia, a plataforma própria da operação é amigável, com funcionalidades diferenciadas e permite reduzir em até 15% o tempo médio de processamento das propostas, além de ampliar a capacidade operacional da rede sem necessidade de aumento da estrutura administrativa.



“O objetivo foi construir uma operação moderna, automatizada e capaz de suportar crescimento em larga escala com controle e eficiência operacional. Hoje conseguimos dar agilidade à ação comercial sem renunciar ao compliance e à governança”, afirma Anderson Mello, diretor-executivo da Banriponto by Wiz.



A estratégia de expansão ganhou força no mês de maio, após a realização de uma série de roadshows em quatro cidades gaúchas (Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre). Os encontros reuniram mais de 100 correspondentes bancários. Em apenas dois dias após o encerramento dessa agenda, mais de 50 novos parceiros se candidataram para atuar como futuros Banripontos, como são chamados os correspondentes bancários que operam por meio da parceria.



A parceria também busca posicionar o Banrisul de forma mais competitiva no mercado de distribuição de produtos financeiros a partir de um modelo híbrido que combina tradição institucional e tecnologia de gestão operacional. Enquanto o banco define as diretrizes, os critérios regulatórios e as políticas operacionais, a Wiz assume a gestão da rede de correspondentes, o suporte comercial e o acompanhamento de resultados, além de processamento operacional e pagamento de comissões.



A operação também prevê expansão gradual do portfólio para além do consignado estadual. Já estão em fase de testes os novos convênios municipais e produtos relacionados ao consórcio. Ainda este ano, espera-se a entrada nos segmentos de seguros, capitalização e serviços de assistências.



Para Anderson Mello, o avanço da parceria representa uma mudança estrutural na forma de distribuição de produtos financeiros no Rio Grande do Sul. “Estamos unindo a tradição do Banrisul, uma instituição histórica do estado, com uma operação altamente tecnológica e especializada em escala comercial. É um modelo de integração operacional que beneficia o banco, os correspondentes e os clientes do Banrisul”, afirma o diretor-executivo.



Em 2025, a Wiz Co encerrou o ano com receita bruta de R$ 2 bilhões e lucro consolidado próximo de R$ 400 milhões, além de R$ 14 bilhões em vendas de crédito consignado e consórcios e R$ 4 bilhões em prêmios de seguros comercializados. No primeiro trimestre de 2026, a companhia anunciou o lucro líquido ajustado de R$ 59,3 milhões, com destaque para o segmento de seguros, que obteve R$ 157,6 milhões em receita e crescimento de 4,5% na comparação com o mesmo período no ano anterior.