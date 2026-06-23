Gestoras da Susep participam de curso em Paris

A diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da Susep, Júlia Lins, e a coordenadora-geral de Finanças, Orçamento e Patrimônio da autarquia, Daniela Santana, participaram do Curso Imersivo para Mulheres na Liderança, realizado entre os dias 15 e 19 de junho, no Institut National du Service Public (INSP), em Paris, na França.

Durante o treinamento, as gestoras tiveram contato com experiências e políticas voltadas à promoção da liderança feminina nos setores público e privado franceses. A programação abordou temas relacionados à inovação, liderança em processos de transformação organizacional, visão sistêmica da gestão e desenvolvimento de competências comportamentais para tomada de decisão e gestão de equipes.

O curso também contou com palestra de Claudine Monteil, historiadora, escritora, ex-diplomata francesa e uma das fundadoras do movimento pelos direitos das mulheres na França, na década de 1970.

A participação das representantes da Susep ocorreu por meio do Programa de Desenvolvimento de Altas Lideranças, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A iniciativa tem como objetivo fortalecer competências estratégicas de liderança, estimular o intercâmbio de conhecimentos e promover a formação de redes de cooperação entre instituições.

Segundo a Susep, a participação no programa contribui para o aprimoramento das competências de liderança, amplia a troca de experiências com instituições internacionais e reforça a presença feminina em posições de decisão na administração pública.