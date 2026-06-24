Promédica passa a integrar portfólio da Qualicorp

A Qualicorp anunciou a inclusão da Promédica em seu portfólio de operadoras, ampliando a oferta de planos de saúde disponíveis para corretores parceiros na Bahia. A iniciativa reforça a atuação da administradora de benefícios no mercado regional e amplia as opções de produtos voltados à saúde suplementar.

Com 57 anos de atuação no estado, a Promédica foi pioneira no segmento de medicina de grupo nas regiões Norte e Nordeste e possui operação concentrada no mercado baiano.

“Essa parceria estratégica com a Promédica fortalece a presença da Qualicorp na região Nordeste, reforçando a atuação nacional, além de estreitar o relacionamento com o canal de vendas e lideranças do mercado de saúde suplementar da Bahia”, afirma Marcos Buzo, diretor Comercial da Qualicorp.

A novidade foi apresentada durante um evento realizado pela companhia em Salvador (BA), que reuniu mais de 500 convidados, entre corretores, executivos, gestores e representantes das duas empresas. O encontro também serviu para apresentar as condições comerciais dos produtos e promover o relacionamento com os parceiros de negócios da região.

Para Jorge Oliveira, CEO da Promédica, a parceria amplia a presença da operadora no mercado de planos coletivos por adesão e fortalece sua estratégia de crescimento.

“Esse lançamento em conjunto com a Qualicorp é uma grande alegria para a Promédica e reforça a confiança do mercado em nossa trajetória. Somos uma operadora com gestão 100% local, atuação consolidada em medicina preventiva e uma estrutura própria composta por quatro hospitais, centros médicos, centros de terapias e unidades laboratoriais, o que nos permite manter um relacionamento próximo e um atendimento qualificado aos beneficiários e parceiros”, afirma.

Segundo a Qualicorp, a inclusão da Promédica faz parte da estratégia de ampliação do portfólio regionalizado da companhia, buscando atender às demandas específicas dos mercados onde atua e fortalecer a relação com corretores e operadoras locais.