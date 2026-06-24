Ferramenta da Sura agiliza contratação no seguro transporte

A Seguros Sura Brasil lançou o Cotador de Transportes, plataforma digital voltada à cotação de seguros para transporte de cargas. A ferramenta permite reduzir o tempo de precificação de apólices de até cinco dias para cerca de cinco minutos, ampliando a autonomia dos corretores e agilizando o processo de contratação.

Com ele, a companhia reduz a espera de precificação de até cinco dias para cerca de cinco minutos, uma otimização de 99,93%. “A iniciativa atende à demanda do mercado por celeridade e autonomia para quem está na ponta”, afirma Alex Giesz, Gerente Autonomia e Competitividade Logística da Seguros Sura.

“Hoje já somos reconhecidos pelas nossas soluções em transportes e, com esse diferencial, pretendemos aumentar a participação no mercado. Agora, oferecemos mais autonomia para negociar, trabalhar com taxas e PMM competitivos e avançar nas propostas dentro dos parâmetros definidos pela companhia. Essa rapidez é um fator fundamental nesse ambiente”, complementa.

Um dos diferenciais da plataforma é a possibilidade de cotação para mercadorias consideradas altamente restritas, como celulares, cobre, medicamentos e carnes, respeitando os critérios de aceitação e as condições de subscrição da seguradora. O Limite Máximo de Garantia (LMG) pode chegar a R$ 2 milhões.

A ferramenta também contempla sublimites de acordo com o perfil de risco da operação, classificados em baixo, médio ou alto. Entre as coberturas disponíveis estão roubo em depósito, frete, contêineres, limpeza de pista, avarias e despesas.

Ao final do processo, o sistema gera propostas em PDF para as apólices de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-C), voltada à cobertura de acidentes, e de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RC-DC), destinada à cobertura de roubos.

O acesso à plataforma está integrado ao portal da seguradora e conta com login personalizado, permitindo que os corretores consultem as condições e parâmetros habilitados para sua operação.

“A agilidade é um fator competitivo. Esta oferta beneficia a instituição, o especialista e o cliente final”, afirma Adriana Gallego, gerente de Subscrição de Transportes da companhia.

De acordo com a Sura, a solução foi desenvolvida principalmente para atender parceiros de pequeno e médio porte, enquanto operações de maior complexidade continuarão contando com acompanhamento especializado da equipe técnica da seguradora.