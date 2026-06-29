Prudential apresenta franquia Life Planner na ABF Expo

A Prudential do Brasil participou, pelo quinto ano consecutivo, da ABF Franchising Expo 2026, onde apresentou seu modelo de franquia Life Planner, voltado à distribuição de seguros de vida. A companhia destacou também, o potencial de crescimento do segmento, apoiando-se em dados do mercado de seguros de pessoas.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor arrecadou R$ 20,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desse total, o seguro de vida respondeu por R$ 9,78 bilhões. O modelo Life Planner exige investimento inicial de aproximadamente R$ 40 mil e conta atualmente com mais de 2.400 corretoras franqueadas distribuídas em 48 pontos de apoio em todo o país.

“Somos uma rede sólida, em franca expansão, sustentada por três pilares: velocidade, qualidade e padrão. Cada vez mais pessoas buscam investir em negócios que ofereçam autonomia, alto faturamento e suporte estruturado, e o nosso modelo reúne esses atributos”, destaca Rodrigo Prosdocimi, vice-presidente de Negócios Life Planner da Prudential do Brasil.

A franquia Life Planner desperta a necessidade do cliente por proteção financeira, desenvolve um planejamento personalizado e acompanha o cliente ao longo da vida. Segundo Prosdocimi, não há um perfil específico ou pré-requisitos para ingressar na rede da Prudential. “Oferecemos toda a capacitação necessária para o desenvolvimento do negócio. O mais importante é que o franqueado tenha o perfil adequado e esteja em um momento de vida que permita dedicação e comprometimento com a operação”, explica o executivo.

Durante a ABF Expo, que termina este fim de semana, os visitantes podem conversar diretamente com corretoras franqueadas e executivos da Prudential para conhecer o modelo de negócio, entender como funciona a operação e esclarecer dúvidas sobre investimento, capacitação e potencial de crescimento.