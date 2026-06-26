GTA lança assistente virtual com IA para agilizar atendimento

EXCLUSIVO – A GTA (Global Travel Assistance) apresentou, na noite desta quinta-feira (25), em São Paulo, sua nova assistente virtual baseada em inteligência artificial. Desenvolvida para atender agentes de viagens e corretores de seguros, a ferramenta realiza cotações, esclarece dúvidas e emite vouchers diretamente pelo WhatsApp, demostrando mais do objetivo por parte da empresa na estratégia de transformação digital.

Durante a apresentação, o presidente da GTA, Celso Guelfi, contextualizou o lançamento como parte de uma “evolução tecnológica” iniciada há décadas. O executivo relembrou desde os tempos em que as emissões eram realizadas manualmente, passando pelo fax, pela internet comercial e pelos primeiros sistemas informatizados utilizados pela companhia, até chegar ao uso da inteligência artificial.

“A comunicação evoluiu da carta ao telégrafo, depois ao telefone, ao fax, à internet e agora à inteligência artificial. O cliente mudou e espera respostas cada vez mais rápidas. Precisamos acompanhar essa evolução”, afirmou.

Guelfi lembrou que a GTA foi uma das pioneiras na informatização da emissão de vouchers para agentes de viagens ainda na década de 1990. Na época, a companhia desenvolveu um sistema instalado diretamente nos computadores das agências e as informações eram transportadas diariamente por meio de disquetes até a sede da empresa para processamento, muito antes da popularização da internet comercial no Brasil.

Para o executivo, a incorporação da inteligência artificial representa uma evolução natural desse processo contínuo de inovação.

Batizada de Ana Maciel, a assistente virtual foi criada para simplificar a rotina dos parceiros comerciais da empresa. Segundo a GTA, a solução responde dúvidas em cerca de 30 segundos e consegue emitir um voucher em menos de um minuto, utilizando automaticamente as condições comerciais previamente negociadas entre o profissional e a companhia. “Conseguimos responder qualquer pergunta em cerca de 30 segundos e emitir um voucher em menos de um minuto. É uma forma rápida de levar tecnologia para qualquer lugar onde esteja um agente de viagens ou corretor de seguros”, destacou Guelfi.

Como a GTA atua no modelo B2B, a ferramenta foi desenvolvida exclusivamente para agentes de viagens e corretores de seguros. Após realizar o cadastro, o profissional recebe login e senha para acessar a plataforma pelo WhatsApp, podendo consultar condições gerais, esclarecer dúvidas, realizar cotações, recomendar planos, calcular preços e emitir vouchers. O sistema também responde perguntas relacionadas a sinistros, reembolsos e comissões, concentrando diferentes serviços em um único canal.

O executivo contou que o projeto surgiu a partir das demandas apresentadas pelos próprios parceiros comerciais durante treinamentos promovidos pela empresa. “Era comum ouvirmos agentes dizendo que precisavam consultar informações ou emitir um seguro quando estavam longe do computador. A partir dessa necessidade, fomos ampliando a ferramenta até chegarmos ao modelo que apresentamos hoje”, explicou.

Apesar do investimento em inteligência artificial, Guelfi fez questão de reforçar que a nova ferramenta não substitui o relacionamento entre a empresa e seus canais de distribuição. “Não vamos tirar o fator humano. O fator humano sempre vai existir. A inteligência artificial existe para proporcionar respostas mais rápidas e permitir um atendimento mais eficiente ao nosso cliente.”

Guelfi destacou ainda, que a tecnologia deve atuar como suporte operacional, permitindo que agentes e corretores ganhem agilidade no atendimento sem abrir mão do relacionamento construído com seus clientes.

O desenvolvimento da plataforma foi realizado em parceria com a Hub2you. Para Rodrigo Victor, CEO da empresa, o objetivo foi criar uma experiência que reproduzisse características do atendimento humano, indo além de um sistema automatizado de respostas.

“Nosso desafio não era apenas criar respostas automáticas. Trabalhamos para que a Ana compreendesse necessidades específicas, tivesse proximidade nas interações e tornasse a tecnologia mais humana”, concluiu

A iniciativa acompanha um movimento observado em diferentes segmentos do mercado segurador, que vêm incorporando soluções baseadas em inteligência artificial para automatizar processos operacionais e ampliar a eficiência do atendimento. No caso da GTA, a aposta está na utilização da tecnologia como ferramenta de apoio aos agentes de viagens e corretores, preservando o relacionamento humano como elemento central da distribuição dos produtos.

Nicholas Godoy, de São Paulo