Bradesco Seguros lança trilha sobre seguro residencial

As assistências residenciais têm ampliado sua presença na oferta de seguros, impulsionadas pela demanda dos consumidores por serviços que agreguem conveniência e apoio na resolução de imprevistos do dia a dia.

Nesse contexto, o Grupo Bradesco Seguros lançou a “Trilha das Assistências Residenciais – Aprenda de forma Interativa!” na plataforma Universeg. A iniciativa passa a integrar o programa de capacitação da companhia com foco no desenvolvimento comercial dos corretores e na ampliação do conhecimento sobre assistências residenciais.

A trilha reúne conteúdos em diferentes formatos e combina informação teórica com experiências práticas. O percurso tem início com uma pílula em vídeo produzida com a técnica de animação em stop motion, recurso utilizado pela primeira vez na plataforma. O conteúdo apresenta situações cotidianas em uma residência, incluindo cenários envolvendo animais de estimação, para demonstrar como as assistências podem ser aplicadas na rotina dos segurados.

“Pensar em formatos mais dinâmicos e interativos é fundamental para conectar o aprendizado à realidade do corretor. Quando trazemos situações do dia a dia de forma leve e aplicada, facilitamos a assimilação do conteúdo e tornamos a capacitação mais efetiva”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de RH do Grupo Bradesco Seguros.

Além do conteúdo audiovisual, a trilha disponibiliza um resumo dos serviços de assistência residencial, reunindo informações sobre coberturas, limites e formas de utilização, como material de apoio para o corretor durante a negociação com os clientes.

Outro destaque é um game interativo em ambiente 3D, conduzido pelo personagem Áureo — nome que faz referência à expressão Auto + RE + Oportunidades. Ao longo da experiência, o corretor percorre uma residência virtual e conhece as assistências mais acionadas, acompanhando exemplos de situações em que esses serviços podem ser apresentados aos clientes de forma contextualizada.

“A capacitação contínua, alinhada às novas tecnologias, é essencial para fortalecer a atuação comercial. Ao disponibilizarmos conteúdos que combinam prática e aplicação no dia a dia, apoiamos o corretor a identificar oportunidades de negócio e a gerar mais valor para seus clientes”, afirma Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros.

A Universeg é a plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros voltada ao desenvolvimento profissional de corretores e parceiros comerciais, reunindo conteúdos direcionados ao aprimoramento técnico e ao fortalecimento da atuação comercial.