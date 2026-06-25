Ultima atualização 25 de junho

powered By

Bradesco Seguros lança trilha sobre seguro residencial

Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros
Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros

As assistências residenciais têm ampliado sua presença na oferta de seguros, impulsionadas pela demanda dos consumidores por serviços que agreguem conveniência e apoio na resolução de imprevistos do dia a dia.

Nesse contexto, o Grupo Bradesco Seguros lançou a “Trilha das Assistências Residenciais – Aprenda de forma Interativa!” na plataforma Universeg. A iniciativa passa a integrar o programa de capacitação da companhia com foco no desenvolvimento comercial dos corretores e na ampliação do conhecimento sobre assistências residenciais.

A trilha reúne conteúdos em diferentes formatos e combina informação teórica com experiências práticas. O percurso tem início com uma pílula em vídeo produzida com a técnica de animação em stop motion, recurso utilizado pela primeira vez na plataforma. O conteúdo apresenta situações cotidianas em uma residência, incluindo cenários envolvendo animais de estimação, para demonstrar como as assistências podem ser aplicadas na rotina dos segurados.

“Pensar em formatos mais dinâmicos e interativos é fundamental para conectar o aprendizado à realidade do corretor. Quando trazemos situações do dia a dia de forma leve e aplicada, facilitamos a assimilação do conteúdo e tornamos a capacitação mais efetiva”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de RH do Grupo Bradesco Seguros.

Além do conteúdo audiovisual, a trilha disponibiliza um resumo dos serviços de assistência residencial, reunindo informações sobre coberturas, limites e formas de utilização, como material de apoio para o corretor durante a negociação com os clientes.

Outro destaque é um game interativo em ambiente 3D, conduzido pelo personagem Áureo — nome que faz referência à expressão Auto + RE + Oportunidades. Ao longo da experiência, o corretor percorre uma residência virtual e conhece as assistências mais acionadas, acompanhando exemplos de situações em que esses serviços podem ser apresentados aos clientes de forma contextualizada.

“A capacitação contínua, alinhada às novas tecnologias, é essencial para fortalecer a atuação comercial. Ao disponibilizarmos conteúdos que combinam prática e aplicação no dia a dia, apoiamos o corretor a identificar oportunidades de negócio e a gerar mais valor para seus clientes”, afirma Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros.

A Universeg é a plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros voltada ao desenvolvimento profissional de corretores e parceiros comerciais, reunindo conteúdos direcionados ao aprimoramento técnico e ao fortalecimento da atuação comercial.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Assine nossa Newsletter

Receba as principais notícias, análises e tendências do mercado de seguros diretamente no seu e-mail.

Respeitamos sua privacidade.
Leia nossa Política de Privacidade.