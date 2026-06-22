Seguros Unimed cresce 13,6% e fatura R$ 3 bi no quadrimestre

A Seguros Unimed divulgou seus resultados durante o primeiro quadrimestre de 2026. A companhia registrou faturamento de R$ 3,04 bilhões, alta de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do total, R$ 3 bilhões correspondem a prêmios de seguros, enquanto as contribuições de previdência somaram R$ 57 milhões.

O desempenho também foi influenciado pelo controle de custos e pela gestão de sinistros, resultando em sinistralidade de 71% no segmento de Saúde e em um resultado operacional consolidado de R$ 407,4 milhões.

O segmento de Saúde ultrapassou a marca de 1 milhão de vidas e alcançou faturamento de R$ 2,55 bilhões, com crescimento de 14,7% no período. Os demais ramos também apresentaram expansão: Ramos Elementares (+30,8%), Odontologia (+12,3%) e Vida (+5,4%).

A companhia compartilha que os resultados refletem a estratégia baseada no cuidado com os clientes e na oferta de proteção integrada. A atuação inclui programas de promoção da saúde, coordenação do cuidado, atenção primária, telemedicina e soluções digitais voltadas ao acompanhamento de diferentes perfis de risco.

“Nossa estratégia de expansão tem o cuidado e as necessidades do cliente como pilares. Ao atingirmos 1 milhão de vidas na Saúde, fortalecemos o principal pilar do nosso negócio, o que impulsiona diretamente o avanço sólido dos nossos outros segmentos. Isso prova que crescer de forma sustentável significa entregar valor e proteção integrada em todas as frentes”, ressalta Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed.

Para 2026, a Seguros Unimed projeta crescimento de 12,5% no faturamento, com meta de alcançar R$ 9,6 bilhões. A companhia destaca que busca manter expansão acima da inflação, apoiada na eficiência operacional e na diversificação de portfólio.

“O movimento de consolidação no setor exige que sejamos cada vez mais competitivos e ágeis para continuar crescendo de forma sustentável e acima da inflação. Os resultados consistentes que registramos neste primeiro quadrimestre nos dão a segurança de que estamos no caminho certo para cumprir nossa previsão anual, mantendo a solidez e a excelência no cuidado com os nossos clientes”, destaca o executivo.