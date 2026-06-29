CNP Seguradora digitaliza cotação do Vida em Grupo

A CNP Seguradora lançou o Portal de Parceiros, plataforma digital desenvolvida para apoiar a jornada comercial dos corretores, reunindo em um único ambiente funcionalidades que vão da cotação à emissão de propostas.

Nesta primeira fase, o portal disponibiliza cotação digital para os produtos Vida em Grupo – Taxa Média e Vida em Grupo – Capital Global, destinados a empresas e pessoas jurídicas interessadas em oferecer proteção financeira aos colaboradores.

A seguradora destaca que a plataforma permite realizar cotações online, emitir propostas de forma digital, editar simulações com diferentes parâmetros e acompanhar oportunidades comerciais por meio de um painel de gestão.

“Estamos investindo continuamente na evolução da experiência digital do corretor, com soluções que tornem sua rotina mais simples, ágil e integrada. O Portal de Parceiros representa mais um passo importante nessa jornada, ao reunir capacidades em um ambiente alinhado à proposta de valor da marca CNP Seguradora e preparado para acompanhar a evolução das necessidades do mercado”, afirma Marcelo Mascaretti, diretor Comercial e de Marketing da CNP Seguradora.

De acordo com a seguradora, o objetivo é ampliar a autonomia dos corretores, centralizando informações e simplificando etapas da negociação em um ambiente digital integrado.

A companhia informa ainda que a plataforma foi desenvolvida para receber novas funcionalidades ao longo do tempo, incluindo recursos voltados aos processos operacionais e ao pós-venda. “O corretor precisa cada vez mais de ferramentas inteligentes, rápidas e funcionais para focar no que realmente importa: atender bem seus clientes e gerar novos negócios. Essa evolução da jornada digital da CNP Seguradora nasce com esse propósito e reforça nosso compromisso em oferecer uma experiência cada vez mais próxima, eficiente e conectada à rotina dos corretores”, destaca Renata Oliveira, superintendente Comercial Canal Corretor da CNP Seguradora.

Segundo a empresa, o Portal de Parceiros faz parte da estratégia de digitalização da companhia e busca ampliar a eficiência operacional na relação com corretores e parceiros comerciais.

Os interessados em conhecer a plataforma e as soluções de Vida em Grupo podem realizar cadastro por meio da página dedicada aos corretores disponibilizada pela CNP Seguradora.