ISB Brasil conclui pesquisa na Semana do Seguro

Como parte das ações da Semana do Seguro de Curitiba, instituída pela Lei Municipal nº 16.618, o ISB Brasil realizou uma pesquisa de campo para avaliar a percepção da população sobre o mercado de seguros e contribuir para o fortalecimento da cultura da proteção.

O levantamento foi realizado em dois dias e em três dos principais espaços públicos da capital paranaense. Em 14 de junho, a ação ocorreu no Parque Barigui e no Parque Iberê de Matos, conhecido como Parque Bacacheri. Já em 21 de junho, a pesquisa foi conduzida no Passeio Público.

Ao longo das atividades, diretores, associados, corretores de seguros, executivos de seguradoras e representantes de assessorias ouviram moradores da cidade para coletar informações sobre o nível de conhecimento da população em relação aos seguros, às seguradoras, ao papel dos corretores e às diferentes modalidades de proteção financeira, familiar e patrimonial.

Para a presidente do ISB Brasil, Danielle Saad, a iniciativa contribui para aproximar o setor das demandas da sociedade. “Estamos ouvindo o cidadão curitibano para entender sua percepção sobre os produtos de seguro e identificar oportunidades para ampliar a cultura da proteção”, destacou.

A expectativa da entidade é que os resultados do levantamento sirvam de subsídio para seguradoras, corretoras, assessorias e demais instituições do setor, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias mais alinhadas às necessidades da população e para a ampliação da cultura do seguro em Curitiba e em outras regiões do país.