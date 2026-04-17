Zurich anuncia nova gerente regional no Rio Grande do Sul

A Zurich Seguros acaba de anunciar a chegada de Patrícia Disconsi como nova gerente regional do Rio Grande do Sul. A executiva assume a posição com a responsabilidade de liderar a operação da companhia no estado e dar continuidade à estratégia local de crescimento sustentável.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de seguros, Patrícia construiu uma sólida trajetória em grandes empresas do mercado, ocupando posições executivas de liderança nas áreas comercial, administrativa e de sinistros. Ao longo de sua carreira, consolidou profundo conhecimento do mercado gaúcho, com forte atuação em gestão de equipes de alta performance, expansão estratégica de canais de distribuição e desenvolvimento de relacionamento com corretores.

A chegada da executiva ocorre em um momento estratégico para a Zurich no Rio Grande do Sul, estado que combina relevância econômica, demanda consistente por seguros e desafios relacionados a riscos climáticos. Nesse contexto, Porto Alegre se consolida como um dos principais polos da operação da Zurich na região Sul, ao concentrar a sede da Diretoria Regional Sul e da Filial Digital Sul, além de abrigar a segunda maior filial da companhia na região.

“Patrícia chega para reforçar nossa atuação em uma praça estratégica para a Zurich. Sua experiência no mercado e proximidade com os corretores são fundamentais para avançarmos em nossa agenda de crescimento com qualidade, trazendo mais robustez para a nossa presença no Rio Grande do Sul”, afirma João Amato, diretor comercial da Regional Sul da Zurich Seguros.

Entre os motes da executiva está a atenção especial ao fortalecimento do canal corretor e desenvolvimento de negócios e consolidação da atuação regional. A companhia também busca avançar na oferta de soluções que atendam às demandas locais, considerando as particularidades econômicas e os riscos característicos.

A movimentação reforça a estratégia da Zurich de investir em talentos com forte conhecimento regional e capacidade de atuação integrada, alinhando crescimento comercial, relacionamento com corretores parceiros e entrega de valor aos clientes.