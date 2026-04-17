Grupo Ardonagh fatura US$ 2,9 bi após 95 aquisições

O Grupo Ardonagh registrou em 2025 uma receita de 2,9 bilhões de dólares, com um EBITDA de 1,1 bilhão de dólares¹, consolidando sua posição entre os 15 maiores grupos de corretagem em nível global.

Esta evolução reflete o forte desempenho orgânico do negócio, representando um crescimento de 20,4% da receita reportada, com prêmios de seguros sob gestão na ordem de 22 bilhões de dólares, bem como o êxito da estratégia de crescimento por meio de aquisições. Durante 2025, o Grupo Ardonagh concluiu a integração de 95 novas empresas em nível global, das quais 17 foram realizadas por meio do Grupo MDS, em Portugal, Espanha, Brasil e Suíça.

Este dinamismo tem se traduzido em uma crescente escala, diversificação de competências e fortalecimento da atuação em mercados-chave. Destaca-se, neste contexto, a América Latina, em especial o Brasil, onde o Grupo MDS continua a consolidar sua presença e liderança no segmento de benefícios, a África, onde tem expandido sua presença e explorado novas oportunidades de crescimento, e a Europa, com o fortalecimento de sua plataforma ibérica. Em Portugal, a MDS lidera o setor de corretagem desde 2005 e ampliou sua posição com a recente aquisição da Seguramos, um dos dez maiores corretores do país. Este movimento transformacional reflete uma nova fase de crescimento do Grupo no mercado português.

Para David Ross, CEO do Grupo Ardonagh: “Nestes oito anos desde o lançamento da Ardonagh, vimos as receitas crescerem dez vezes, posicionando-nos como um dos 15 maiores grupos de corretagem em nível global. Conseguimos isso alcançando simultaneamente uma rentabilidade líder de mercado. Ao final de 2025, nossas plataformas para Ásia-Pacífico, Europa, Reino Unido e Londres têm todas o mesmo porte ou são maiores do que a Ardonagh quando foi lançada em 2017, com a plataforma MDS representando mais da metade desse valor. A ambição, tecnologia, especialização, colaboração e o foco no cliente, bem como o pensamento fora da caixa, são, em última análise, os fatores que nos trouxeram até onde estamos hoje – e sabemos que é isso que gera valor para clientes, colaboradores e acionistas”

Para José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS: “Os resultados do Grupo Ardonagh refletem uma estratégia de crescimento sólida e consistente, que temos implementado no Grupo MDS por meio de uma forte dinâmica de expansão da nossa atuação e consolidação nos mercados em que operamos. Estamos focados na construção de um Grupo cada vez mais robusto, com maior escala, mais competências e uma proposta de valor baseada na diferenciação. Tudo isso sustentado por uma forte liderança, recentemente reforçada com a integração de executivos de alto nível em nosso Conselho de Administração, o que vem consolidando nossa capacidade de execução e visão estratégica para o futuro”.