XP lança consórcio com bônus de até 50 mil pontos Livelo

A XP, em parceria com a Livelo, lança uma campanha que oferece até 50 mil pontos Livelo para clientes XP que contratarem consórcios de imóveis, automóveis e pesados até 30 de abril, conforme o valor contratado.

A cada R$ 100 mil contratados em consórcio, o cliente XP acumula 5 mil pontos Livelo. Assim, uma contratação de R$ 200 mil, por exemplo, gera 10 mil pontos. O benefício é progressivo e tem como limite o teto de 50 mil pontos, aplicado a contratações que somam até R$ 1 milhão em consórcios. Caso o cliente adquira mais de um consórcio, a pontuação será calculada com base na soma dos valores, respeitando o limite de pontuação, de acordo com as regras da campanha.

Para participação, é necessário que o cliente utilize o mesmo CPF cadastrado no Banco XP e na conta Livelo. A ação também é válida para clientes da Rico, conforme as condições previstas em regulamento.

Os participantes devem manter as parcelas do consórcio em dia até a data de apuração, em 12 de junho, para garantir a elegibilidade. O crédito dos pontos será realizado diretamente na conta Livelo do cliente, vinculada ao CPF utilizado na contratação, até 29 de junho de 2026.

A campanha não é cumulativa com outras ações promocionais vigentes das marcas. As condições completas e critérios de participação estão disponíveis no regulamento oficial.I