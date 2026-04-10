CAIXA Vida e Previdência lança campanha com sorteio de viagens

A CAIXA Vida e Previdência anunciou o lançamento da campanha “Invista no Futuro e Viva Paris”, iniciativa promocional que vai sortear cinco viagens à capital francesa para clientes que investirem em planos de previdência privada durante o período da ação.

A campanha é voltada a pessoas físicas que realizarem contratação, aportes ou portabilidade em planos da companhia. A cada R$ 50 mil investidos, o participante recebe um número da sorte para concorrer aos sorteios. Os valores podem ser acumulados ao longo do período promocional, e as portabilidades de entrada contam em dobro para fins de participação.

Segundo a empresa, os ganhadores terão direito a levar um acompanhante, com a proposta de oferecer uma experiência completa na cidade. “A campanha ‘Invista no Futuro e Viva Paris’ vai além de uma ação promocional. Ela conecta propósito, estratégia e experiência. Reforça nosso compromisso com o desenvolvimento financeiro dos nossos clientes e consolida a atuação da CAIXA Seguridade e da CAIXA Vida e Previdência como parceiras dos brasileiros em todas as fases da vida”, afirma Gustavo Portela, diretor-presidente da CAIXA Seguridade.

A promoção teve início em 23 de março e segue até 30 de junho de 2026, às 23h59. Durante esse período, os participantes podem consultar seus números da sorte por meio do hotsite da campanha.

Para Jean-Christophe Hamery, presidente da CAIXA Vida e Previdência, a ação busca estimular o engajamento dos clientes com o planejamento financeiro. “A campanha traz um elemento aspiracional que ajuda a engajar o cliente e aproximá-lo desse tipo de decisão financeira”, afirma.

A iniciativa integra a estratégia da companhia de ampliar o acesso a soluções de previdência e fortalecer o relacionamento com os clientes.