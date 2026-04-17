Prudential do Brasil anuncia patrocínio à Luisa Stefani

A Prudential do Brasil anuncia o patrocínio à tenista Luisa Stefani, medalhista olímpica e primeira mulher brasileira a entrar no Top 10 do ranking de duplas do torneio feminino WTA. A atleta chega para somar ao ecossistema de patrocínios da Prudential ao esporte, ao lado do SP Open, Minas Tênis Clube e Rede Tênis Brasil, reforçando seu posicionamento como incentivadora da modalidade no Brasil.

A parceria marca uma nova fase e nasce a partir de uma relação de confiança já existente. Antes mesmo do acordo, Luisa já havia escolhido a Prudential do Brasil como sua seguradora, reforçando a autenticidade do vínculo agora ampliado para além do papel de cliente.

O patrocínio faz parte da estratégia da Prudential de fortalecer sua marca utilizando o esporte como plataforma para contar histórias reais e autênticas, alinhadas a valores como proteção, consistência, planejamento e visão de longo prazo, que orientam tanto a atuação da seguradora quanto a trajetória de atletas de alta performance.

Para Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing, Comunicação e Eventos da Prudential do Brasil, o patrocínio representa a evolução natural de uma relação construída com base na confiança.

“A chegada da Luisa é resultado de uma escolha que ela já havia feito lá atrás. Quando um cliente passa a representar a marca, a relação ganha ainda mais autenticidade e credibilidade. Identificamos na Luisa atributos que são centrais para a Prudential, como disciplina, consistência e visão de longo prazo. Nosso objetivo é ampliar essa história juntos e mostrar, na prática, a importância do planejamento e da proteção ao longo da vida”, disse.

“Essa é uma parceria que nasce de dentro para fora. Eu já era cliente da Prudential do Brasil e é muito especial saber que uma marca na qual eu sempre confiei acredita na minha trajetória. Compartilhamos valores como consistência no dia a dia, resiliência diante dos desafios e preparação constante para o futuro. Fazer parte dessa jornada com a Prudential me deixa ainda mais forte e motivada. Vamos amplificar essa história e inspirar outras pessoas ao longo do caminho”, afirma Luisa.