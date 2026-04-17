FenaCap reúne diretoria e debate agenda estratégica do setor

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) realizou na última quarta-feira (15) a primeira reunião, em formato híbrido, de diretoria de 2026, com a participação de representantes das empresas associadas. O encontro foi conduzido a partir do Rio de Janeiro pelo presidente da entidade e vice-presidente nato do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Denis Morais. O executivo ressaltou a importância da iniciativa para a discussão de pautas estratégicas e o fortalecimento institucional do setor de Capitalização no Brasil.

“A reunião de diretoria é um espaço essencial de alinhamento entre as empresas associadas, permitindo uma visão conjunta sobre os desafios e oportunidades do setor. Seguimos comprometidos em fortalecer a Capitalização como um instrumento relevante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, com base em diálogo, transparência e cooperação”, destacou Denis.

No Rio, o encontro ocorreu na sede da BrasilCap, no Centro da cidade, e os participantes foram recepcionados pelo presidente da instituição, Antonio Carlos Teixeira, e sua Diretoria. Natanael Castro e Gilberto Figueira, diretor-executivo e superintendente executivo da FenaCap, respectivamente, também acompanharam a reunião presencialmente, reforçando a importância da integração entre as companhias, promovendo a troca de informações, o alinhamento de prioridades e o debate conjunto de metas voltadas ao desenvolvimento sustentável do mercado.

Entre os temas tratados estiveram os pleitos regulatórios e o planejamento estratégico para o ciclo 2026/2028.

“O encontro reafirma a força da governança setorial e o compromisso coletivo com o avanço da Capitalização no país”, reforça Denis Morais.

Durante a reunião, também houve homenagem a Alexandre Petrone Vilardi, que foi vice-presidente corporativo da Icatu Seguros e assumiu recentemente uma cadeira no Conselho de Administração da companhia. Vilardi recebeu uma placa em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao setor, reforçando que seu legado seguirá fazendo a diferença e será lembrado pelas futuras gerações de profissionais do mercado segurador.