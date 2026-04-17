Generali GC&C promove mudanças na liderança global

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) anuncia que Nuno Antunes se juntará à GC&C em 20 de abril, como parte da transição planejada de liderança para a função de Gestão de Relacionamento com Clientes e Corretores (C&BRM). Em 1º de julho, Nuno Antunes sucederá Filippo Cinelli, atual Head da área, que se aposentará em 30 de junho, após mais de uma década à frente do cargo e uma carreira notável em GC&C.

Em seu novo papel, Nuno Antunes vai liderar a estratégia global de Gestão de Relacionamento com Clientes e Corretores da GC&C, com objetivo de aprofundar ainda mais os relacionamentos com esses grupos ao redor do mundo e promover a Excelência em Distribuição como um dos principais motores da força competitiva do Grupo. O cargo é fundamental para a execução do GC&C’s Next Level Plan 2025–27, que coloca a centralidade no cliente, parcerias de confiança e crescimento sustentável e lucrativo no centro de sua estratégia.

A Nuno Antunes vai focar em desbloquear valor em todo o ecossistema de clientes e corretores, aproveitando a ampla presença global da GC&C e sua forte expertise no mercado local. Suas prioridades incluem: fortalecer a colaboração com redes de corretores estabelecidas e emergentes, aprimorar a experiência dos consumidores em programas multinacionais e apoiar as ambições estratégicas de crescimento da GC&C em mercados e segmentos-chave.

Com mais de 20 anos de experiência internacional no setor de seguros, Nuno Antunes traz um histórico sólido em estratégia de clientes, soluções multinacionais e transformação comercial. Antes de ingressar na GC&C, ocupou cargos de liderança sênior em grupos globais de seguros, com abrangência em Europa, Oriente Médio e América Latina, onde impulsionou com sucesso crescimento e inovação em diversos mercados.

Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, disse: “Estou muito satisfeito em receber Nuno na GC&C. Sua ampla experiência internacional, forte liderança e profundo entendimento das dinâmicas entre clientes e corretores o tornam uma excelente escolha para esse cargo. Ele terá um papel fundamental no fortalecimento da nossa abordagem centrada no cliente e no apoio à execução do nosso Next Level Plan. Também gostaria de agradecer ao Filippo por sua contribuição excepcional ao GC&C. Ao longo dos anos, ele desempenhou um papel fundamental na formação da nossa função de Gestão de Relacionamento com Clientes e Corretores, construindo parcerias sólidas e estabelecendo padrões duradouros”.