Costi Seguros participa do Sun n’ Fun 2026

A Costi Corretora de Seguros confirma sua participação no Sun n’ Fun Aerospace Expo 2026, um dos mais relevantes eventos da indústria aeronáutica mundial, que será realizado entre os dias 14 e 19 de abril, em Lakeland, na Flórida (EUA). A presença da corretora no evento integra um movimento estratégico de aproximação com o mercado internacional e acompanhamento das transformações que impactam diretamente o setor.

Reconhecido como uma das principais vitrines globais da aviação, o Sun n’ Fun reúne anualmente fabricantes, operadores, especialistas e empresas de diversos países, promovendo inovação, geração de negócios e troca de conhecimento técnico. Para a Costi, estar presente no evento representa mais do que visibilidade institucional; trata-se de acompanhar de perto a evolução das operações aeronáuticas e os novos cenários de risco que surgem com o avanço da tecnologia e da complexidade do setor.

“Estar em um ambiente como o SUN ’n FUN nos permite ampliar nossa visão sobre o mercado e trazer esse conhecimento para a realidade dos nossos clientes no Brasil”, afirma Larissa Amaral, Diretora Operacional da Costi Seguros. “A aviação está em constante evolução, e acompanhar esse movimento é essencial para oferecer soluções mais aderentes e alinhadas às necessidades de cada operação”, reforça Felipe Costi, Diretor de Negócios da corretora.

A participação no evento também amplia o compromisso da Costi com a excelência técnica e a construção de uma atuação cada vez mais consultiva. Ao se conectar com referências globais e acompanhar tendências internacionais, a corretora fortifica sua capacidade de estruturar soluções personalizadas, considerando não apenas o seguro em si, mas a gestão de risco como parte estratégica das operações de seus clientes.

Para o mercado brasileiro, esse movimento se traduz em uma abordagem mais sofisticada na análise e estruturação de seguros aeronáuticos, alinhada às práticas e exigências de um setor cada vez mais dinâmico e técnico.