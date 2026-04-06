Sincor-GO empossa nova diretoria

O Sincor-GO empossou na última terça-feira (31), a nova diretoria para a gestão 2026–2029. O evento reuniu representantes do mercado segurador, entidades do setor e corretores de seguros. A eleição ocorreu em novembro do ano passado, com a chapa eleita por aclamação.

A cerimônia marca o início de um novo ciclo da entidade, com a recondução do presidente Vinicius de Araújo Porto, reeleito para dar continuidade à gestão iniciada em 2022. A nova diretoria assume com o objetivo de manter as iniciativas de fortalecimento institucional e ampliar a atuação junto a corretores, seguradoras e entidades do setor. O período também coincide com a comemoração dos 40 anos de fundação do sindicato, prevista para maio, além da realização do 4º CONGRECOR, evento que integra a agenda da entidade.

Em discurso, Vinicius Porto destacou a responsabilidade da nova gestão em um momento considerado simbólico para a entidade. “A reeleição nos honra, mas, acima de tudo, nos compromete ainda mais. Seguiremos trabalhando com diálogo, proximidade e compromisso com os corretores de seguros, fortalecendo a nossa entidade e ampliando a atuação do SINCOR Goiás no mercado”, afirmou.

Durante o evento, o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, informou que Vinicius Porto passará a integrar a diretoria da federação como vice-presidente administrativo, ampliando a representatividade do sindicato no cenário nacional. A eleição da Fenacor está prevista para abril.

“O SINCOR Goiás tem uma história de 40 anos como um paradigma para o mercado de seguros e entidades representativas do setor. O SINCOR Goiás produziu e produz grandes lideranças, é uma entidade que é referência para todos. A recondução do Vinicius Porto não ocorre por acaso, mas porque houve trabalho, entrega e representatividade”, destacou Armando Vergilio.

A cerimônia contou com a presença de lideranças do setor, que destacaram o papel do sindicato na representação da categoria. Entre os participantes estiveram Lucas Vergilio, vereador por Goiânia e presidente da Escola de Negócios e Seguros (ENS), André Segatt, diretor da Regional Goiás do Sindseg MG/GO/MT/DF, e Renner Fidelis, vice-presidente do Sicoob Credseguro, além de representantes de seguradoras.

“A ENS existe para poder contribuir com os sindicatos, na formação e na capacitação dos corretores de seguros. E, junto com o SINCOR Goiás, vamos continuar levando inovação, tecnologia e capacitação de qualidade aos corretores de seguros do nosso estado”, afirmou Lucas Vergilio.

“Representando a Sindseg, desejo um novo ciclo de muito diálogo, sucesso e desenvolvimento ao SINCOR Goiás. Nós caminhamos juntos e, assim, geramos potência e desenvolvemos o mercado. O corretor de seguros goiano é cada vez mais bem visto pela sociedade e o segmento e o SINCOR tem papel fundamental nisso. Reforço aqui a parceria entre o Sindseg e o SINCOR Goiás”, declarou André Luiz Segatt.