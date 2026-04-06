Com R$ 45 mi em prêmios, SimBrokers acelera crescimento no Sul

A SimBrokers, assessoria de seguros com sede em Blumenau (SC), completou três anos de operação, em 23 de março, com R$ 45 milhões em prêmios emitidos em 2025. Para 2026, a empresa projeta alcançar R$ 60 milhões, impulsionada por um plano de expansão regional que prevê presença física no Rio Grande do Sul e no Paraná.

Fundada em 2023, a companhia atua como elo entre seguradoras e corretores. Atualmente, mantém uma base de 900 corretores cadastrados, dos quais 550 possuem produção ativa. Embora Santa Catarina concentre a maior penetração, a assessoria já conta com parceiros em todo o país. O portfólio inclui 14 seguradoras, entre elas Zurich, AXA, EZZE, BVIX, Youse, Suhai, Ituran, Darwin, Pier e Justos.

A estrutura operacional é segmentada por verticais de especialidade, com áreas dedicadas a operações multiprodutos, canais digitais e frotas. A atuação abrange ramos como Automóvel, Residencial, Empresarial, Riscos Nomeados, Responsabilidade Civil, Garantia, RCO e Vida. O suporte inclui implantação de sistemas, treinamentos e acompanhamento técnico em sinistros.

A criação da assessoria está associada à trajetória de 39 anos de seu CEO, Silvio Krüger. O executivo iniciou a carreira em 1987 na Tokio Marine Seguradora e posteriormente atuou no Grupo HDI, onde ocupou posições de liderança regional.

Formado em Economia pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), Krüger possui MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização em administração exponencial (XBA) pela Startse University e pela Nova School of Business and Economics, em Portugal.

Segundo o executivo, o modelo de assessoria atende à demanda das seguradoras por maior capilaridade sem aumento relevante de custos fixos. “O modelo de assessoria é uma solução eficiente para a distribuição de seguros, pois permite que as companhias ganhem competitividade sem elevar despesas administrativas fixas”, afirma Krüger.

Para o próximo ciclo, a estratégia está centrada na regionalização da operação. “O planejamento estratégico para o próximo ciclo foca na consolidação da presença física nos estados vizinhos. A demanda crescente por soluções de seguros nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná justifica o plano de expansão geográfica em andamento. Mantemos nossa governança baseada em princípios de ética e imparcialidade, com o objetivo de fortalecer a cultura de inovação no setor de seguros da região Sul”, conclui.