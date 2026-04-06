Chuvas intensas exigem prevenção em casa e no trânsito

O aumento da frequência de eventos climáticos e episódios de chuva intensa em diversas regiões do país tem ampliado os riscos de acidentes e danos materiais. Nesse cenário, medidas preventivas ganham relevância para reduzir prejuízos em residências e no trânsito.

A HDI Seguros reuniu orientações práticas para períodos de instabilidade. Segundo Marta Miranda, superintendente de Rede de Prestadores da Fácil Assist, empresa do grupo, ações simples podem reduzir impactos. “Em momentos de chuva forte, atitudes simples ajudam a evitar problemas maiores. A prevenção reduz riscos no trânsito, protege o patrimônio e contribui para as pessoas enfrentarem esses episódios com mais tranquilidade”, afirma.

Entre as recomendações para casas e apartamentos estão a limpeza de calhas e ralos para evitar entupimentos e a verificação de telhados, janelas e possíveis infiltrações. Também é indicado retirar objetos de áreas externas que possam ser levados por vento ou água e desligar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de previsão de temporais. Em áreas sujeitas a alagamento, evitar o uso de garagens é uma medida adicional de proteção.

No caso dos veículos, a manutenção preventiva é um dos principais pontos de atenção. Revisões periódicas de freios e pneus, além da verificação da vedação de portas e janelas, ajudam a reduzir riscos. Sempre que possível, recomenda-se estacionar em locais elevados, cobertos e afastados de árvores.

Durante a condução, a recomendação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar freadas bruscas, que podem comprometer o controle em pista molhada. O uso de faróis acesos melhora a visibilidade, enquanto a atenção a áreas com histórico de alagamento pode evitar situações de risco. Em casos de aquaplanagem, a orientação é manter a calma e evitar movimentos bruscos no volante.

Além das medidas preventivas, o seguro pode atuar como instrumento de mitigação financeira em situações adversas. “Mesmo com todos os cuidados, eventos climáticos podem gerar danos que fogem ao controle das pessoas. Ter um seguro ajuda a reduzir impactos financeiros e garante acesso rápido a assistência e suporte quando mais se precisa”, conclui.