Icatu abre vagas no Sudeste em áreas técnicas e comerciais

A Icatu Seguros está com vagas de emprego abertas na região Sudeste: na matriz da companhia, no Rio de Janeiro (RJ), e nas filiais de Campos dos Goytacazes (RJ) e Uberlândia (MG). São 10 oportunidades para as áreas de Negócios, RH, entre outras.

Venha viver sua carreira na Icatu – Presente em todas as regiões do Brasil por meio de 40 filiais, a Icatu Seguros busca pessoas curiosas, com olhar analítico e capazes de desenvolver soluções inovadoras, que tenham interesse constante em aprender e que ajudem a construir o futuro da companhia, em linha com o propósito de tornar a proteção e o planejamento financeiro cada vez mais acessíveis e democráticas.

A Icatu preza por um ambiente de trabalho saudável, transparente e colaborativo, e oferece um pacote robusto de benefícios. Além de um abrangente programa de treinamentos, a companhia oferece plano de saúde, participação nos lucros/resultados (cargos efetivos), auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Todas as vagas estão listadas na página oficial de vagas da Icatu disponível no link, na aba “Oportunidades”. Entre os cargos com vagas em aberto, estão: