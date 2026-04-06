Ultima atualização 06 de abril

Icatu abre vagas no Sudeste em áreas técnicas e comerciais

211122 ICATU_AQWA-001 (002)

A Icatu Seguros está com vagas de emprego abertas na região Sudeste: na matriz da companhia, no Rio de Janeiro (RJ), e nas filiais de Campos dos Goytacazes (RJ) e Uberlândia (MG). São 10 oportunidades para as áreas de Negócios, RH, entre outras.

Venha viver sua carreira na Icatu – Presente em todas as regiões do Brasil por meio de 40 filiais, a Icatu Seguros busca pessoas curiosas, com olhar analítico e capazes de desenvolver soluções inovadoras, que tenham interesse constante em aprender e que ajudem a construir o futuro da companhia, em linha com o propósito de tornar a proteção e o planejamento financeiro cada vez mais acessíveis e democráticas.

A Icatu preza por um ambiente de trabalho saudável, transparente e colaborativo, e oferece um pacote robusto de benefícios. Além de um abrangente programa de treinamentos, a companhia oferece plano de saúde, participação nos lucros/resultados (cargos efetivos), auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Todas as vagas estão listadas na página oficial de vagas da Icatu disponível no link, na aba “Oportunidades”. Entre os cargos com vagas em aberto, estão:

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Assine nossa newsletter e saiba PRIMEIRO o que acontece no mercado de seguros

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.