BVIX apresenta novo gerente comercial para Norte e Nordeste

A BVIX Seguradora anunciou a nomeação de Marcelo Vasconcelos como novo gerente comercial para as regiões Norte e Nordeste. O executivo assume a responsabilidade de ampliar a presença da companhia e impulsionar os negócios nesses mercados.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de seguros, Vasconcelos é formado em Gestão Avançada de Seguros pela Escola de Negócios e Seguros e acumula passagens por grandes companhias do segmento. Ao longo da carreira, atuou em estratégias de expansão, desenvolvimento comercial e gestão de equipes, com forte atuação nas regiões Norte e Nordeste. Segundo a companhia, o executivo é reconhecido pela experiência nessas praças e pelo histórico de resultados consistentes na área comercial.

Ao comentar a nova posição, Marcelo Vasconcelos destacou o alinhamento com a proposta da empresa. “de uma equipe responsável e empenhada em mostrar ao cidadão brasileiro, de todas as camadas sociais, em especial os da região sob sua responsabilidade, a importância do seguro na proteção de seus familiares e bens”.

Para Carlos Hermida, diretor Comercial das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste e canais estratégicos, a contratação reforça a estratégia de expansão da seguradora. “Estamos fortalecendo nossa atuação nas regiões Norte e Nordeste com um profissional que conhece profundamente esses mercados. Acreditamos que sua experiência e visão comercial serão fundamentais para impulsionar nosso crescimento e estreitar ainda mais o relacionamento com nossos parceiros locais”.