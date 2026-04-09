Sura destina US$ 1 mi a projetos culturais na América Latina

A Seguros Sura Brasil, por meio da Fundação Sura, anuncia a segunda edição da convocatória Cultura Latinoamérica. Com o objetivo de impulsionar a sustentabilidade e o fortalecimento de organizações da América Latina, o programa destinará um total de até US$ 1 milhão nesta edição. Os recursos serão distribuídos entre 10 projetos que podem receber, cada um deles, até US$ 100 mil em apoio financeiro.

As inscrições estão abertas até 11 de maio, às 23:59 (horário da Colômbia), e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da companhia. O convite é direcionado a entidades legalmente constituídas e sem fins lucrativos. Para participar, as organizações devem ser provenientes de dois países diferentes entre México, República Dominicana, Panamá, Colômbia, Brasil, Peru, Chile e Uruguai. Os resultados da seleção serão anunciados em julho.

“Acreditamos que a arte é uma ponte essencial para o desenvolvimento social e regional, e esta iniciativa permite que talentos brasileiros se conectem e gerem impacto em toda a América Latina”, afirma Isa Correia, diretora de Marketing e Comunicações da Seguros Sura Brasil.

Além do aporte econômico, os projetos serão acompanhados por um ano pela Latimpacto. Este suporte especializado inclui desenvolvimento institucional, comunicação estratégica, medição de impacto e intercâmbio de conhecimento entre os participantes, fortalecendo a capacidade de execução e o legado das iniciativas.

“A cultura na América Latina quase nunca é criada de forma solitária: surge do encontro entre territórios, narrativas e visões distintas. Em nossa primeira edição, recebemos mais de 1.300 candidaturas de nove países, que abordaram temas como a Amazônia, as mulheres, a afrodiáspora, a migração e a crise climática, a partir de diversas manifestações. Com esta nova versão, queremos continuar encontrando organizações capazes de projetar um futuro sustentável e de responder aos desafios que compartilhamos como região”, explica María Mercedes Barrera, diretora executiva da Fundação Sura na Colômbia.

A convocatória prevê a seleção de projetos em duas categorias principais: Criação Artística e/ou Comunitária, que visa o desenvolvimento de produtos, ações ou experiências artísticas, podendo envolver coletivos criativos ou processos de cocriação com comunidades, com foco no resultado artístico; e Práticas Pedagógicas, que compreende propostas orientadas à transmissão ou intercâmbio de saberes artísticos e culturais por meio de processos formativos, com ênfase no impacto educativo e na consolidação de capacidades. Será valorizado também o potencial dos projetos para gerar conversas públicas, incidência cultural e articulação regional.

A iniciativa é parte de um fomento mais amplo da companhia com a promoção da arte e da cultura. Esse engajamento é demonstrado em iniciativas como o apoio ao bloco de Carnaval de rua de São Paulo “Vamo Que Vai Ser Legal” e a parceria com a 27ª Bienal Internacional do Livro, um marco por ser a primeira seguradora a apoiar o evento. Além disso, a empresa também estimula a criatividade e a expressão artística internamente, por meio de ações como o Clube de Leitura e programas culturais.