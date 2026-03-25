Zurich Automóvel inclui calibração de ADAS nas coberturas

A Zurich Seguros passou a incluir a leitura de scanner e a calibração do sistema ADAS na cobertura de vidros do seguro automóvel. A atualização é válida para apólices com vigência iniciada a partir de 2 de fevereiro e foi desenvolvida em parceria com a Maxpar.

Com a mudança, a seguradora passa a oferecer a calibração do sistema ADAS integrada à cobertura de vidros, serviço que será realizado pela rede de parceiros da Maxpar. Segundo a companhia, a iniciativa acompanha a evolução tecnológica da indústria automotiva e a crescente presença de sistemas de assistência ao condutor nos veículos. “Estamos ampliando nossa cobertura para acompanhar a evolução tecnológica da indústria automotiva. A inclusão da calibração do ADAS na cobertura de vidros torna a proteção mais alinhada às práticas do mercado e às necessidades dos veículos mais modernos”, afirma João Merlin, diretor executivo de Negócios em Automóvel da Zurich.

O ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) reúne tecnologias baseadas em câmeras e sensores instalados, principalmente, no para-brisa e em outros vidros do veículo. Entre as funcionalidades estão alerta de colisão, frenagem automática, assistente de permanência em faixa e condução semiautônoma.

De acordo com Eduardo Borges, vice-presidente do Grupo Autoglass e head da Maxpar, a recalibração é necessária sempre que há substituição de vidros, devido à sensibilidade dos sensores. “Nos últimos anos, investimos de forma consistente em equipamentos e capacitação técnica. Atualmente, contamos com uma rede preparada para realizar a calibração de sistemas ADAS após a substituição do para-brisa em todos os estados brasileiros, garantindo assim a segurança e a correta operação dos veículos. Estamos honrados em promover essa inovação junto à Zurich, o que reforça a nossa preocupação em levar cuidado e segurança aos segurados”, afirma.

A cobertura inclui substituição do para-brisa com leitura de scanner e calibração do ADAS, além da troca de vidros laterais, quando aplicável, com diagnóstico e ajuste eletrônico dos sensores. O serviço está disponível nos pacotes Básico, Completo e VIP, incluindo opções para vidros blindados. A cobertura não contempla a substituição da câmera do sistema, apenas a leitura e calibração dos sensores.

Embora ainda não seja obrigatório em todos os veículos no Brasil, o ADAS já está presente em diversos modelos e deve se tornar padrão nos próximos anos. A partir de 2026, a tecnologia passa a ser exigida em novos projetos de veículos, com ampliação da obrigatoriedade para todos os modelos novos produzidos ou importados até 2029. “Isso representa um avanço relevante na segurança viária, e a correta calibração desses sistemas, especialmente após a substituição do para-brisa, é fundamental para garantir a proteção dos motoristas e o pleno funcionamento das tecnologias embarcadas”, pontua Eduardo Borges.

Para João Merlin, a iniciativa também reforça o posicionamento da companhia no segmento. “Estamos diante de uma tecnologia que deixa de ser diferencial e passa a se consolidar como padrão de segurança, como aconteceu no passado com airbag e ABS. Ao incorporar essa cobertura, ampliamos nosso portfólio e acompanhamos a transformação do setor automotivo”, afirma. “É uma evolução que agrega valor ao produto e reforça nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras, alinhadas aos avanços do mercado e às necessidades dos clientes. É um dos aspectos que nos posiciona como a nova geração de seguros”, conclui o executivo.