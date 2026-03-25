Só vai: Mapfre anuncia rebranding e nova campanha

EXCLUSIVO – Novos tempos colocam novos desafios para o mercado de seguros e um deles, que é o calcanhar de Aquiles do setor é a comunicação com o consumidor. A Mapfre apresentou ontem, em São Paulo, a sua primeira mudança de identidade da marca dos últimos 40 anos. O movimento marca um novo capítulo na trajetória da seguradora, alinhado a um processo mais amplo de transformação que vem sendo conduzido nos últimos anos, envolvendo estratégia, cultura organizacional, modelo de negócios e relacionamento com clientes e parceiros.

A iniciativa não se limita a uma mudança estética. Segundo a companhia, o rebranding reflete uma Mapfre mais moderna, digital, acessível e próxima, acompanhando as demandas de um mercado cada vez mais orientado por experiência, simplicidade e conexão. Ao mesmo tempo, a seguradora reforça a manutenção de um de seus principais atributos históricos: a confiança.

“É a primeira grande evolução da nossa identidade em mais de 40 anos e marca o início de uma nova fase, em um momento simbólico para a companhia, às vésperas do nosso centenário”, afirmou Felipe Nascimento, CEO da seguradora, durante o evento de apresentação.

De acordo com o executivo, a nova marca é resultado de um trabalho estruturado ao longo de quase dois anos e busca traduzir externamente as mudanças já implementadas internamente. “Não se trata apenas de uma mudança visual, mas da projeção da empresa que nos tornamos, mais conectada com clientes e parceiros”, destacou.

O reposicionamento ocorre em um momento considerado estratégico para a operação brasileira, que atravessa uma fase de maturidade e crescimento. “A companhia tem avançado em iniciativas voltadas à digitalização, ao fortalecimento da cultura organizacional e à ampliação de proposta de valor para clientes e distribuidores”, pontuou Nascimento.

Com o rebranding, a Mapfre sinaliza ao mercado não apenas uma atualização de marca, mas um movimento consistente de alinhamento entre transformação interna e posicionamento externo, um passo relevante em um setor que, cada vez mais, demanda inovação, clareza de proposta e proximidade com o cliente.

Nelson Alves

Nelson Alves, COO da empresa, apresentou os conceitos ligados à marca da Mapfre. “Mais do que uma mudança estética, trata-se de um compromisso vivo com aquilo que acreditamos e construímos no dia a dia, internamente e na forma como nos conectamos com as pessoas”, ponderou.

De acordo com Alves, a nova fase da Mapfre é sustentada por uma atuação integrada entre as diferentes áreas da companhia, com foco na consistência das entregas e na clareza das soluções oferecidas. A proposta é garantir que cada interação com o cliente seja pautada pela eficiência e pela transparência.

A empatia aparece como um dos pilares centrais dessa transformação. “Não é apenas sobre oferecer produtos, mas sobre a forma de atuar na vida das pessoas, especialmente nos momentos mais desafiadores”, destacou. Para ele, é justamente nessas situações que o seguro demonstra seu valor real, ao proteger conquistas importantes, como a aquisição de bens ou a construção de uma família.

Por fim, a proximidade é apresentada como um valor estruturante da nova marca. A proposta é fortalecer a conexão com o público, tornando a Mapfre mais presente e alinhada às necessidades reais das pessoas. “A nossa essência é pelas pessoas. É por elas que estamos aqui e é por elas que protegemos”, concluiu o executivo.

Tatiana Cerezer

Uma nova campanha de comunicação

Com o conceito global “Aonde você for”, desenvolvido pela agência McCann e adaptado no Brasil sob o slogan “Só vai”, a companhia busca alterar a percepção tradicional do setor, historicamente associado à aversão ao risco e à resposta a eventos adversos. A proposta é clara: transformar o medo em confiança e estimular uma relação mais ativa e positiva com o seguro.

“O seguro precisa existir para que a vida seja mais leve. A gente quer inverter essa lógica e transformar o medo em confiança, a contenção em desejo”, destacou Tatiana Cerezer, diretora de Clientes, Comunicação e Marketing da Mapfre.

A estratégia se ancora em um posicionamento que aproxima o seguro do cotidiano das pessoas, reforçando seu papel como facilitador de decisões, desde mudanças de vida até experiências simples do dia a dia. A narrativa parte da premissa de que a proteção não deve limitar, mas impulsionar escolhas.

Esse movimento também se reflete na execução da campanha, que combina presença massiva em mídia, incluindo TV aberta, com inserções em grandes emissoras, com ativações urbanas e experiências imersivas. Entre as iniciativas, estão instalações em espaços públicos, como piscinas de bolinhas em parques, que convidam o público a “se jogar”, além de parcerias com plataformas de mobilidade como o Uber, ampliando o alcance da mensagem em diferentes pontos de contato.

Outro destaque é a integração do portfólio de produtos à nova narrativa. Seguro de vida, residencial e automóvel passam a ser comunicados sob a mesma lógica: garantir tranquilidade para que o cliente possa usufruir melhor de sua rotina e de seus bens. “Ter um seguro é para você se sentir seguro para viver”, reforçou Tatiana.

A executiva apontou que a iniciativa também dialoga com um desafio estrutural do setor no Brasil: a baixa percepção de valor do seguro. “Ao deslocar o discurso para o campo da confiança e da liberdade, a Mapfre tenta contribuir para uma mudança cultural, aproximando o produto das necessidades reais dos consumidores.

Kelly Lubiato