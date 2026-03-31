Saúde mental: compromisso contínuo

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), de 1978, passou por uma atualização relevante em agosto de 2024 ao incorporar o gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Com prazo de implantação em maio deste ano, a mudança reflete um movimento global de atenção à saúde mental dos trabalhadores e ao impacto das relações, da organização e da cultura corporativa sobre o bem-estar das pessoas.

Empresa centenária e que tem, entre seus valores, o cuidado com o presente e o futuro dos brasileiros, o GBOEX já vinha adotando práticas alinhadas a esse novo olhar. A revisão do Código de Ética e Conduta, a realização de palestras e treinamentos de conscientização e prevenção aos diversos tipos de assédio, além da estruturação de um canal de denúncias terceirizado, totalmente anônimo, são algumas das iniciativas promovidas aqui; e possíveis nas corporações.

Para se preparar adequadamente, o GBOEX investiu em orientação jurídica, participação em seminários e assessoria na gestão de Medicina e Segurança do Trabalho. Mesmo diante de um cenário positivo, com riscos baixos – resultados baseados em pesquisas com metodologias consolidadas –, a empresa optou por avançar com a elaboração de planos para pontos que ainda podem ser aprimorados. E isso deve ser uma realidade em todos os negócios.

No ambiente corporativo, a atualização da NR-1 gerou, inicialmente, apreensão e dúvidas, especialmente por tratar de riscos psicossociais, que envolvem fatores subjetivos e, muitas vezes, variáveis externas ao trabalho, como crises ou situações pessoais. Dados recentes apontam que os transtornos relacionados à saúde mental já figuram entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, com crescimento significativo a partir de 2024.

O cenário reforça a necessidade de um esforço conjunto entre empresas, governo e sociedade para enfrentar o tema de forma estruturada e responsável. Trata-se de um compromisso contínuo. Mais do que atender a uma exigência legal, percebemos a NR-1 como uma oportunidade de fortalecer a cultura organizacional, promover ambientes de trabalho mais saudáveis e cuidar de forma genuína das pessoas. As ações refletem um esforço consistente das corporações para evoluir, aprender e contribuir ativamente para a promoção da saúde e da sustentabilidade das relações.

Por Rosângela Fragoso, Gerente de Recursos Humanos do GBOEX.