Lojacorr cresce 63% em transportes no Sul

A diretoria Sul da Lojacorr Seguros encerrou 2025 com indicadores que mostram a força da região na matriz econômica do setor de transportes. Impulsionada pelo dinamismo dos eixos logísticos e pela experiência em nichos específicos, a regional registrou um crescimento de 63% na carteira de transportes em 2025, o maior desempenho absoluto entre as quatro diretorias da companhia no país, que já apresentaram uma excelente performance, consolidando um crescimento de 32%.

Este avanço, que engloba tanto embarcadores quanto transportadores, mostra a vocação do Sul para o comércio exterior e a movimentação estratégica de cargas, especialmente nas zonas de influência de grandes complexos portuários como Paranaguá (PR) e Itajaí/Navegantes (SC).

Segundo André Moreno, diretor regional Sul da Lojacorr Seguros, a performance é resultado de uma estratégia que une capilaridade física nos três estados a uma curadoria técnica rigorosa, permitindo que a companhia absorva demandas que exigem alta especialização.

Diferente do varejo de seguros tradicional, os segmentos de transporte e frotas exigem um nível de consultoria elevado. Moreno destaca que a Lojacorr tem operado com corretores especialistas em polos industriais e logísticos estratégicos como Curitiba e Joinville, com corretores especialistas nessas Unidades e também na unidade Criciúma, garantindo um atendimento de proximidade.

“Nossa prateleira com mais de 40 seguradoras permite que os corretores ofertem o melhor custo-benefício e coberturas personalizadas. Além disso, as Unidades locais possuem uma expertise superior para lidar com sinistros e demandas específicas dessas regiões, o que nos diferencia no mercado comum”, explica o executivo.

Outro motor de crescimento tem sido o modelo de “Negócios Compartilhados”, em que corretores generalistas utilizam o suporte do time de especialistas da Lojacorr Seguros para viabilizar apólices de alta complexidade.

Além do transporte de carga, a economia do lazer e o mercado imobiliário litorâneo apresentam números animadores. A carteira de seguros náuticos na Lojacorr Seguros cresceu 18% no último ano, superando a média de crescimento do mercado segurador nacional. O perfil predominante é de pessoas físicas (80% da base), com foco em lanchas de lazer, refletindo o poder aquisitivo e a cultura náutica consolidada no litoral sulista.

No segmento residencial de veraneio, Moreno observa uma maturidade na percepção de risco. Embora a procura se intensifique em períodos de pré-temporada, a vigência das apólices é estritamente anual. “Os proprietários compreendem que a proteção deve ser ininterrupta. As seguradoras não operam com coberturas sazonais, justamente porque os riscos de danos climáticos e invasões persistem durante todo o ano, independentemente da ocupação do imóvel”, analisa.

Para o próximo ciclo, a projeção da Lojacorr Seguros para o Sul permanece otimista, com a expectativa de manter um ritmo de crescimento acima da média do mercado e da própria companhia. O foco será a capacitação contínua da força de vendas para absorver as oportunidades geradas pelos novos investimentos em infraestrutura portuária e logística previstos para a região. “Nossa meta é democratizar o acesso a produtos complexos, como o náutico e o de transportes, garantindo que o corretor na ponta esteja apto a oferecer segurança patrimonial em um cenário de expansão econômica local que deve ser acelerada”, conclui Moreno.