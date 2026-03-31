Sabemi estreia na Fórmula Truck com patrocínio

A Sabemi passa a integrar o universo da Fórmula Truck ao anunciar o patrocínio ao piloto Claiton Lopes, que compete pela Sul Power Racing. A iniciativa leva a marca da companhia para uma das competições mais tradicionais do automobilismo latino-americano, que reúne alguns dos maiores grids de corridas de caminhões do mundo, com cerca de 50 pilotos, e reforça sua conexão com o setor de transportes.

A parceria tem um significado especial também devido à trajetória do piloto. Além de competir na categoria, Claiton atua como corretor de seguros e já mantém relação profissional com a empresa. Para ele, a chegada da marca à Fórmula Truck representa um movimento positivo tanto para sua carreira quanto para o próprio campeonato. “A Sabemi é um nome muito forte no mercado de seguros e a presença da marca na Fórmula Truck representa um avanço para a categoria. É uma empresa com história, solidez e em quem eu confio”, afirma o piloto, destacando que o relacionamento construído ao longo do tempo contribuiu para viabilizar a parceria.

Para a Sabemi, o apoio ao piloto simboliza a importância que a companhia dá ao relacionamento construído ao longo do tempo com seus parceiros. “O Claiton já possui uma trajetória conosco como corretor e conhece de perto a forma como a Sabemi atua no mercado. Esse patrocínio nasce justamente dessa relação de confiança e da valorização de quem caminha ao nosso lado no dia a dia. Levar essa conexão também para as pistas é uma maneira de reconhecer essa história e, ao mesmo tempo, abrir novas possibilidades de visibilidade e fortalecimento da marca”, afirma Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros da Sabemi.

Com mais de duas décadas no automobilismo, Claiton iniciou sua trajetória na motovelocidade, competindo em rally e enduro, e estreou na Fórmula Truck na última temporada. “A Sabemi já possui produtos voltados ao transporte e, com essa parceria mais próxima, podemos pensar em iniciativas ainda maiores voltadas para esse público”, diz Pecoraro.

A Fórmula Truck reúne fãs fiéis e profissionais do setor de transportes em diversos países, ampliando a projeção da marca e aproximando suas soluções de novos segmentos. “Temos uma visibilidade muito grande e uma torcida extremamente fiel. Isso cria uma oportunidade de fortalecer a presença da Sabemi e trazer soluções que muitas pessoas ainda não conhecem”, afirma o piloto. Sua experiência como corretor, em contato com equipes, outros pilotos e transportadoras, também fortalece a ligação entre o automobilismo e o mercado.