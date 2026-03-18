MDS reforça governança e escolhe novo chairman

O Grupo MDS anunciou Christophe Cornu como novo chairman não executivo do Conselho de Administração. A nomeação ocorre em meio ao fortalecimento da governança corporativa da companhia, impulsionado pela crescente dimensão e complexidade das operações e pela expansão internacional do grupo. No mesmo movimento, o conselho passa a contar também com Ângelo Paupério como administrador não executivo.

Christophe Cornu acumula ampla experiência global, com passagens por cargos de liderança na Nestlé, onde atuou como presidente da operação na França, CEO na Suíça e Chief Commercial Officer da Nespresso. Sua chegada reforça a estratégia do Grupo MDS de atrair executivos com trajetória internacional.

Já Ângelo Paupério mantém relação histórica com o grupo, tendo integrado anteriormente o Conselho durante o período em que a Sonae era acionista. Atualmente, o executivo também atua na Efanor e na Sonae, além de presidir o conselho da NOS.

Representando o Grupo Ardonagh, atual acionista único do Grupo MDS, passam a integrar o Conselho de Administração John Tiner, chairman do grupo, e Des O’Connor, chief commercial officer (CCO). A estrutura executiva do grupo permanece inalterada, com José Manuel Fonseca como Group CEO e presidente do Comitê Executivo. A equipe também segue composta por José Diogo Silva (CFO), Ricardo Pinto dos Santos (COO e CEO Portugal) e Álvaro Mengotti (Head of International e CEO Espanha).