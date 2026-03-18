Aon anuncia Fabio Martinez como head of Health & Talent

A Aon, empresa líder global em serviços profissionais, anuncia Fabio Martinez como head of Health & Talent para o Brasil. Em sua nova posição, Martinez passa a liderar as estratégias de saúde e talento da operação brasileira da companhia, apoiando clientes em um ambiente de negócios cada vez mais volátil e marcado por riscos complexos e interconectados.

Desde que ingressou na Aon em 2016, Fabio, atuou como Diretor de Broking para o Brasil e América Latina e como Diretor de Relacionamento com Clientes no país. Durante esse período, desempenhou papel fundamental na construção das atuais estruturas de broking da companhia e no fortalecimento do posicionamento da Aon junto a mercados e clientes.

Com mais de 30 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais dos setores de seguros, previdência, operadoras de saúde, gestão de benefícios e consultorias, Martinez possui amplo conhecimento técnico e estratégico em soluções de capital humano, seguros e benefícios. Ao longo de sua trajetória, liderou áreas como Underwriting e Atuarial, Desenvolvimento de Produtos, Placement e Relacionamento com Clientes, atuando em contextos de alta complexidade e contribuindo para decisões estratégicas e para o fortalecimento de relações de longo prazo com clientes e parceiros de mercado.

“Estou seguro de que a trajetória do Fabio e seu profundo conhecimento do nosso mercado serão determinantes para o avanço da nossa estratégia de crescimento e expansão no Brasil. Sua transição como líder para Health & Talent também reflete o investimento da nossa companhia no desenvolvimento de seus talentos e na formação de equipes orientas a oferecer aos clientes cada vez mais clareza e confiança frente a um ambiente de negócios cada vez mais volátil e complexo.”, afirma Leonardo Coelho, CEO para o Brasil na Aon.

Fabio Martinez é graduado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Álvares Penteado (FECAP) e MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de extensão pela Ohio University, nos Estados Unidos. Ele sucede a Leonardo Coelho, que assumiu, em fevereiro, o cargo de CEO para o Brasil na Aon.