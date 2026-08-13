SulAmérica chega a 6,1 milhões de beneficiários

A SulAmérica registrou receita líquida de R$ 8,7 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia encerrou junho com 6,1 milhões de beneficiários nos segmentos de saúde e odontologia, crescimento de 9,7% na comparação anual.

No primeiro semestre, a receita líquida somou R$ 17,4 bilhões, avanço de 7,4% sobre os seis primeiros meses de 2025. Segundo a companhia, o resultado foi influenciado pelo aumento da base de beneficiários e do ticket médio. Entre abril e junho, o EBITDA alcançou R$ 612,1 milhões, alta de 53,4% na comparação anual. No critério ajustado, o indicador foi de R$ 1,11 bilhão, crescimento de 53,2%.

No acumulado do primeiro semestre, o EBITDA chegou a R$ 1,46 bilhão, alta de 38%, enquanto o EBITDA ajustado somou R$ 2,39 bilhões, avanço de 39,3%. ”Crescimento com equilíbrio é o que perseguimos, trimestre a trimestre. O resultado reflete escolhas feitas ao longo dos últimos anos: precificação adequada, gestão de sinistros mais próxima, rigor técnico e alta qualidade assistencial. É esse trabalho que seguimos aprofundando”, afirma Raquel Reis, CEO da SulAmérica Saúde e Odonto.

Ao fim de junho, a operadora alcançou 6,1 milhões de beneficiários nos segmentos de saúde e odontologia, com avanço de 9,7% ante um ano antes. No segmento de Saúde, a SulAmérica fechou o trimestre com 3,2 milhões de segurados, alta anual de 4,5%, impulsionada pela adição líquida de 136 mil vidas. O desempenho reforça a atratividade do portfólio e o sólido crescimento da operação.

Em Odonto, a base atingiu 2,9 milhões de beneficiários, aumento de 16,1% em relação ao mesmo período de 2025, refletindo o fortalecimento da atuação regional da companhia e o avanço contínuo no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs).

O nosso crescimento mostra que ampliar o acesso à saúde suplementar e ter equilíbrio econômico não são objetivos concorrentes. Nosso compromisso é oferecer o produto certo para o cliente certo, com previsibilidade para as empresas e qualidade assistencial para as pessoas”, complementa a executiva.

Ainda no trimestre, a sinistralidade de saúde e odonto foi de 78,9%, melhora de 3,0 pontos percentuais ante abril a junho de 2025, reforçando a trajetória consistente de evolução do indicador. Considerando o consolidado da SulAmérica, que inclui as demais linhas de negócio, a sinistralidade foi de 78,1%, ganho de 3,2 pontos percentuais na comparação anual. O resultado evidencia a evolução da gestão operacional e assistencial da companhia, mantendo o indicador em patamares próximos aos observados antes da pandemia de Covid-19.