Avla Brasil anuncia Caio Lhano como diretor de Seguro de Crédito

A Avla acaba de anunciar a nomeação de Caio Lhano como novo diretor de Seguro de Crédito no Brasil. O executivo assume a liderança da área com o objetivo de fortalecer a estratégia do produto e ampliar a presença da companhia no mercado brasileiro.

Com mais de oito anos de experiência no setor de seguros, Lhano construiu sua trajetória com atuação voltada aos ramos de seguro de crédito e garantia, com passagens por grandes corretoras e experiência técnica e comercial no segmento. O executivo é formado em Administração de Empresas pelo Insper e iniciou sua carreira no mercado financeiro.

“Assumir a diretoria de Seguro de Crédito da Avla representa a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do produto no Brasil, em um mercado que ainda apresenta espaço relevante para crescimento. O seguro de crédito tem um papel importante na gestão de riscos das empresas, e o foco será apoiar sua evolução de forma estruturada”, afirma.

À frente da área, Caio Lhano será responsável por impulsionar o desenvolvimento do seguro de crédito e apoiar o posicionamento da Avla no segmento de linhas financeiras. Segundo a companhia, a nomeação reforça a estratégia de investir em lideranças especializadas e sustentar o crescimento das operações no país, em linha com o plano de expansão da empresa na América Latina.