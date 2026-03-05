Inscrições abertas para o 15º Congresso Brasileiro de Atuária

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) abriu as inscrições para o 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), considerado o principal encontro da ciência atuarial no país. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no Windsor Barra Hotel, e terá como tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”. A programação reunirá profissionais, pesquisadores e lideranças do setor para discutir tendências, desafios e o papel estratégico do atuário em áreas como seguros, previdência, saúde e finanças.

Com histórico de 15 edições desde 1994, o congresso se consolidou como um dos principais espaços de debate e atualização da carreira atuarial no Brasil. Em um contexto marcado pelo avanço da análise de dados e da inteligência artificial, o encontro propõe reflexões sobre a atuação do profissional diante das transformações tecnológicas e regulatórias do mercado.

Para o presidente do IBA, Giancarlo Germany, o congresso ocorre em um momento relevante para a profissão. “Chegamos à 15ª edição do nosso Congresso em um momento em que é preciso debater as questões da atualidade. O tema deste ano reflete exatamente o que o mercado exige. A capacidade de transformar dados complexos em decisões inteligentes e seguras. O evento não é apenas um espaço de aprendizado, mas um marco para o fortalecimento institucional da nossa profissão, onde conectamos a tradição da ciência atuarial às novas fronteiras da tecnologia”.

A programação foi estruturada para abordar os principais desafios contemporâneos da área. Segundo Priscila Portal, diretora de Perícias Atuariais do IBA e integrante da comissão organizadora, a proposta é ampliar a visão dos participantes sobre o futuro da profissão. “A expectativa é proporcionar aos participantes uma visão ampliada sobre os rumos da profissão diante de um cenário cada vez mais orientado por dados, tecnologia e complexidade regulatória. Além de estimular uma reflexão sobre o posicionamento do atuário como agente estratégico na sociedade brasileira”, destaca Priscila Portal.

Entre os destaques da programação estão palestras e painéis com especialistas nacionais e internacionais, debates sobre tendências do setor e oportunidades de networking com representantes do mercado de seguros, previdência, saúde e finanças, além do diálogo com órgãos reguladores e entidades do setor. O evento também prevê discussões sobre as competências profissionais necessárias para os atuários diante das transformações tecnológicas e do aumento da complexidade regulatória.