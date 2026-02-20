Vendas de eletrificados elevam seguro especializado

O mercado brasileiro de veículos elétricos e híbridos iniciou 2026 em ritmo acelerado. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacados 23.706 veículos leves eletrificados em janeiro, alta de 88% em relação ao mesmo mês de 2025. Com o resultado, esses modelos passaram a representar 15% de todos os automóveis leves vendidos no país.

O avanço é impulsionado principalmente pelos veículos plug-in, os 100% elétricos (BEV) e os híbridos com recarga externa (PHEV) que juntos, já respondem por cerca de 10% do total do mercado de veículos leves. A consolidação dessa frota também impacta o setor de seguro auto, que passa a lidar com novas demandas técnicas e operacionais.

Embora mantenham coberturas tradicionais, como proteção contra colisão, roubo, furto e eventos climáticos, os veículos eletrificados exigem garantias adicionais relacionadas à tecnologia embarcada e aos sistemas de alta voltagem.

Entre as coberturas específicas mais demandadas estão proteção para cabos e equipamentos de recarga, assistência em caso de pane elétrica, remoção até ponto de carregamento e atendimento em oficinas especializadas aptas a realizar reparos em baterias e sistemas eletrônicos.

Para Alessandra Monteiro, diretora técnica da Bancorbrás, a contratação adequada é estratégica diante do perfil desses veículos. “Os carros elétricos e híbridos possuem componentes de alto valor agregado, especialmente as baterias e os sistemas eletrônicos. O seguro auto precisa estar adequado a essa realidade, garantindo cobertura compatível com a complexidade do veículo”, afirma.

Segundo a executiva, o crescimento das vendas já se reflete na busca por proteção especializada. “À medida que esses modelos deixam de ser nicho e ganham participação relevante no mercado, aumenta também a preocupação do motorista em proteger o investimento. Uma apólice estruturada assegura assistência técnica adequada e reduz riscos financeiros em caso de sinistro”, explica.

O movimento ocorre em paralelo à expansão do setor segurador. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) indicam que o seguro auto registrou crescimento nominal de 6,39% entre janeiro e novembro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior.