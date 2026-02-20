Consórcio cresce além de imóveis e veículos

O setor de consórcios ampliou sua atuação ao longo de 2025 e avançou além dos tradicionais imóveis e veículos, com alta na procura por eletroeletrônicos, reformas e serviços de maior valor agregado. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) apontaram crescimento no segmento de bens móveis duráveis no período, movimento também observado pela Evoy Administradora de Consórcios, que identifica a consolidação da modalidade como ferramenta de planejamento financeiro em 2026.

“O consórcio passou a atender demandas ligadas à tecnologia, qualificação profissional e melhorias residenciais. O consumidor identifica na modalidade uma forma de organizar objetivos e evitar os custos de financiamentos tradicionais”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Celulares de última geração, computadores e outros equipamentos eletrônicos estiveram entre os itens mais demandados por meio da modalidade em 2025. O consórcio tem sido utilizado como mecanismo de compra planejada, permitindo a formação de crédito ao longo do tempo, sem incidência de juros compostos. A previsibilidade das parcelas favorece o controle orçamentário em um ambiente de crédito bancário com taxas elevadas.

Além dos eletroeletrônicos, houve expansão para serviços e experiências. Procedimentos estéticos, cursos de especialização, viagens e reformas residenciais passaram a integrar os objetivos financiados por meio de grupos de consórcio. A diversificação reflete mudança no perfil do consumidor, que busca estruturar aquisições de maior valor sem comprometer o orçamento mensal.

Após a contemplação, seja por sorteio ou lance, o participante recebe a carta de crédito, instrumento que garante poder de compra à vista. O mecanismo permite negociação direta com fornecedores e escolha do bem ou serviço dentro das regras contratuais, ampliando a flexibilidade de uso da modalidade.

“O poder de compra à vista após a contemplação é um diferencial importante. O cliente tem liberdade para pesquisar fornecedores e negociar condições, utilizando o crédito de forma estratégica”, explica Marcelo Lucindo.

Em 2026, o consórcio mantém protagonismo como alternativa para quem deseja planejar aquisições sem recorrer a empréstimos com juros elevados. A previsibilidade das contribuições mensais e a ausência de juros são apontadas como fatores que sustentam a adesão, especialmente entre consumidores que não têm urgência imediata, mas buscam organizar projetos de médio e longo prazo.

A Evoy destaca que o consórcio vem sendo utilizado não apenas para aquisição de bens duráveis, mas também como instrumento de organização financeira, permitindo alinhar objetivos pessoais, como atualização tecnológica, capacitação profissional ou melhorias residenciais a um planejamento estruturado.

A ampliação do uso da modalidade ao longo de 2025 e sua continuidade em 2026 indicam mudança no comportamento de consumo, com maior valorização do planejamento e da previsibilidade financeira. O avanço dos consórcios voltados a eletroeletrônicos e serviços reforça a diversificação do setor e sua adaptação às novas demandas do consumidor brasileiro.

“O consórcio se consolidou como estratégia de planejamento financeiro. Ele possibilita ao consumidor estruturar metas e adquirir bens ou serviços de forma programada, respeitando sua capacidade de pagamento”, finaliza Marcelo Lucindo.