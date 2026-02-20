Swiss Re Corporate adquire área de crédito da QBE Insurance

A Swiss Re Corporate Solutions, braço de seguros comerciais do Swiss Re Group, firmou um acordo para adquirir o negócio global de Trade Credit e Surety da QBE Insurance Group, sujeito às aprovações regulatórias.

Após a conclusão, a operação deverá reforçar a oferta de seguros primários de crédito e garantia da Swiss Re Corporate Solutions, ampliando sua capacidade de atender às demandas de gestão de riscos de clientes corporativos. A transação está alinhada à estratégia de diversificação do portfólio e expansão em linhas especializadas.

O negócio de Global Trade Credit e Surety da QBE conta com equipe especializada e presença relevante na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. O portfólio deve gerar receitas anuais estimadas em aproximadamente US$ 200 milhões.

A linha de crédito e garantia desempenha papel central na proteção contra riscos de inadimplência e de performance relacionados a contas a receber. Globalmente, esse segmento movimenta cerca de US$ 19 bilhões em prêmios anuais, com perspectiva de crescimento impulsionada por maior incerteza econômica, cadeias de suprimentos mais complexas e aumento da demanda por soluções sofisticadas de transferência de risco.

Ivan Gonzalez, CEO da Swiss Re Corporate Solutions, destacou o movimento estratégico: “This acquisition marks an important milestone for Swiss Re Corporate Solutions. It allows us to expand our offering in this attractive segment by strengthening our global credit and surety platform with a well-managed, profitable portfolio and a highly experienced team. We are excited to build on QBE’s market-leading capabilities as we continue to differentiate our offering to help corporate clients navigate the evolving risk landscape.”

A conclusão da transação depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias, processo que pode levar alguns meses. Até lá, as companhias afirmam que trabalharão em conjunto para assegurar continuidade aos segurados, corretores e equipes envolvidas. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.