Swiss Re prevê recorde de US$ 4,8 bilhões

A Swiss Re conta que encerrou 2025 com lucro líquido de US$ 4,8 bilhões, alta de 47% em relação aos US$ 3,2 bilhões registrados em 2024 e acima da meta de mais de US$ 4,4 bilhões. O retorno sobre o patrimônio (ROE) atingiu 19,6%, enquanto o retorno sobre o investimento (ROI) ficou em 4,0%, com rendimento recorrente de 4,2%.

O resultado foi impulsionado principalmente pelo desempenho da área de Property & Casualty Re (P&C Re), que registrou lucro líquido de US$ 2,8 bilhões e índice combinado de 79,4%, abaixo da meta de 85%. A Corporate Solutions apurou lucro líquido de US$ 988 milhões, com índice combinado de 86,5%. Já a unidade de Life & Health Re (L&H Re) reportou lucro de US$ 1,3 bilhão, refletindo o impacto da revisão de portfólio concluída ao longo do ano.

“Em 2025, cumprimos duas prioridades fundamentais: atingir nossa meta financeira para o Grupo e fortalecer a resiliência da empresa. O lucro líquido do Grupo alcançou o nível mais alto da nossa história, refletindo uma subscrição disciplinada, fortes retornos de investimento e baixa incidência de grandes sinistros fora do primeiro trimestre”, afirmou Andreas Berger, CEO do Grupo.

Segundo o executivo, a conclusão da revisão dos portfólios de menor desempenho na L&H Re fortaleceu o posicionamento das três unidades de negócios. A companhia também avançou na saída da iptiQ, com todas as operações vendidas ou em processo de liquidação.

O CFO do Grupo, Anders Malmström, destacou a posição de capital. “Tendo alcançado nossos principais objetivos em 2025, estamos bem posicionados para aumentar a distribuição de dividendos aos acionistas por meio de um aumento nos dividendos e do lançamento de um substancial programa de recompra de ações, que consiste em uma parcela anual sustentável vinculada ao alcance de nossas metas e um valor extraordinário adicional”.

A Swiss Re anunciou que recomprará até US$ 1,5 bilhão em ações próprias em 2026, incluindo US$ 500 milhões como parte do programa anual sustentável de recompra. O Conselho de Administração também proporá aumento de 9% no dividendo, para US$ 8,00 por ação, na Assembleia Geral de 10 de abril de 2026. O índice estimado do Swiss Solvency Test (SST) do Grupo era de 250% em 1º de janeiro de 2026.

Na P&C Re, o lucro líquido avançou para US$ 2,8 bilhões, ante US$ 1,2 bilhão em 2024, beneficiado por menor impacto de grandes catástrofes naturais, que totalizaram US$ 813 milhões no ano. A receita de seguros somou US$ 18,7 bilhões. A Corporate Solutions registrou lucro líquido de US$ 988 milhões e resultado de serviços de seguros de US$ 1,2 bilhão, com receitas de US$ 7,7 bilhões. Já a L&H Re reportou lucro líquido de US$ 1,3 bilhão, abaixo dos US$ 1,5 bilhão do ano anterior, impactado por ajustes de premissas em carteiras na Austrália, Israel e Coreia do Sul. A receita de seguros totalizou US$ 16,5 bilhões.

Para 2026, a Swiss Re projeta lucro líquido de US$ 4,5 bilhões. As metas de índice combinado permanecem abaixo de 85% para P&C Re e abaixo de 91% para Corporate Solutions. A L&H Re estima elevar o lucro para US$ 1,7 bilhão. “As metas da Swiss Re para 2026 refletem nossa confiança na resiliência de nossas Unidades de Negócios, na subscrição disciplinada e na gestão ativa do ciclo, juntamente com a crescente demanda por resseguros e seguros”, afirmou Berger.

