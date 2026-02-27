Prudential e RecargaPay fecham parceria digital

A Prudential do Brasil acaba de anunciar uma parceria com uma das principais plataformas financeiras do Brasil, o RecargaPay, para comercialização de seguros massificados. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a democratização do acesso ao seguro e a proteção do crédito, utilizando canais digitais para distribuir produtos de proteção com o melhor custo-benefício.

A jornada de compra é 100% digital e está incorporada diretamente no fluxo de contratação do empréstimo no aplicativo RecargaPay, plataforma que já contabiliza mais de 13 milhões de clientes. A oferta será do Seguro Prestamista, produto disponibilizado para as operações de empréstimos do RecargaPay com objetivo de proteger o saldo devedor do cliente em casos de imprevistos, além de reduzir inadimplência, aumentando a rentabilidade e segurança da operação de crédito para o negócio.

Para Luciana Amano, vice-presidente de Massificados da Prudential do Brasil, a parceria fortalece a presença da Prudential no mercado de seguros massificados e permite levar inclusão e educação financeira a mais brasileiros. “Estamos muito orgulhosos de estar ao lado de uma das fintechs mais inovadoras e resilientes do mercado, que está sempre repensando o óbvio e transformando a experiência financeira dos brasileiros. Hoje, apenas 18% da população no país possui algum tipo de seguro. Ao unir forças com o RecargaPay, conseguimos expandir nosso alcance geográfico e o acesso à proteção financeira com soluções acessíveis que unem eficiência, confiança e impacto real”, afirma a executiva.

A experiência no aplicativo foi projetada para oferecer ao consumidor simplicidade, agilidade e integração completa ao ecossistema do RecargaPay e com uma camada tecnológica fornecida pela 123seguro. Todo processo é fluido, transparente, sem interrupções ou etapas adicionais, garantindo conveniência e eficiência ao cliente. Ao finalizar, o valor do empréstimo é liberado na hora e a apólice do seguro chega diretamente no e-mail do segurado, com praticidade e proteção, tudo no mesmo lugar.

De acordo com Daniel Matias, vice-presidente de Novos Negócios do RecargaPay, a parceria oferece mais segurança com simplicidade. “A parceria com a Prudential, uma das principais empresas de seguros do país, é um passo estratégico para consolidar o RecargaPay como um hub financeiro completo. Ao integrar seguros ao fluxo de crédito de forma nativa e sem fricção, escalamos nossa oferta de valor e entregamos uma solução de proteção essencial para a realidade financeira de milhões de brasileiros.”

O seguro já está disponível a todos os clientes do RecargaPay. As empresas planejam expandir a parceria e ofertar novos produtos, ampliando o portfólio de soluções de proteção para os clientes.