Seguros Sura patrocina bloco de Carnaval em SP

A Seguros Sura Brasil participa do Carnaval de Rua de São Paulo em 2026 como patrocinadora oficial do bloco “Vamo Que Vai Ser Legal” (VQVSL). A iniciativa integra a agenda de apoio da companhia a manifestações culturais e eventos urbanos que promovem convivência e ocupação dos espaços públicos.

O bloco chega à sua quinta edição neste ano. Em 2025, reuniu mais de 5 mil pessoas durante cerca de cinco horas de desfile na região de Pinheiros, com três atrações musicais. Em 2026, a concentração está marcada para o dia 7 de fevereiro (sábado), a partir das 13h, na Rua dos Pinheiros, 585.

O patrocínio ao VQVSL soma-se a outras ações culturais apoiadas pela Seguros SURA no Brasil, como a parceria com a 27ª Bienal Internacional do Livro, a primeira com participação de uma seguradora. Além de iniciativas internas voltadas à promoção da leitura e da expressão artística entre colaboradores.

Para Isa Correia, diretora de Marketing e Comunicações da Seguros SURA Brasil, a presença no Carnaval de rua dialoga com os valores da companhia. “A cultura é uma força que movimenta pessoas. Estar no Carnaval de rua é escolher estar perto do que é vivo, plural e coletivo e isso tem tudo a ver com a SURA: liberdade e companhia para que a vida siga em movimento”, afirma.