InsureMO explora oportunidades em bancassurance na Ásia

A venda de seguros por meio de bancos, modelo conhecido como bancassurance, vive um ciclo de forte expansão global, impulsionado pela digitalização dos serviços financeiros, por mudanças regulatórias e pelo aumento da conscientização dos consumidores sobre a importância da proteção financeira.

De acordo com ao menos três relatórios internacionais, o mercado global de bancassurance foi avaliado em cerca de US$ 1,5 trilhão em 2024 e pode atingir aproximadamente US$ 2,5 trilhões no início da próxima década, com taxas médias de crescimento anual entre 5% e 8%.

Atenta a esse potencial, a InsureMO firmou uma parceria estratégica para operar no Sudeste Asiático, região que concentra a maior participação de mercado e apresenta o crescimento mais acelerado desse modelo de negócios.

O acordo envolve a United Overseas Insurance (UOI), uma das principais seguradoras gerais de Singapura, e a Unqork, fornecedora de uma plataforma de desenvolvimento de aplicações no-code, que permite a criação, implementação e gestão de sistemas corporativos complexos sem a necessidade de programação tradicional.

Com o uso das APIs flexíveis e dos microsserviços da InsureMO, integrados à plataforma empresarial da Unqork, a UOI poderá modernizar seus sistemas centrais e ampliar a oferta de experiências digitais em mercados estratégicos da Ásia, como Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã.

“A UOI está estabelecendo um novo padrão para a forma como as seguradoras podem conduzir a transformação digital. Nossa parceria busca modernizar os sistemas principais e acelerar a expansão da companhia, reduzindo custos e o tempo de lançamento de novos produtos no mercado”, afirma Woody Mo, CEO da InsureMO.

Segundo o executivo, a iniciativa permitirá que a seguradora refine seu portfólio de produtos mantendo agilidade e flexibilidade para responder às demandas de um consumidor cada vez mais digital. “Ao otimizar processos como emissão de apólices, gestão de sinistros e relacionamento com o cliente, a UOI poderá oferecer uma experiência mais integrada, eficiente e acessível tanto para pessoas físicas quanto jurídicas”, acrescenta.

No Brasil, apesar do elevado potencial de crescimento do bancassurance, o modelo ainda enfrenta desafios, como a simplificação da jornada do cliente e a adaptação a novas tecnologias. “A experiência adquirida com este projeto no Sudeste Asiático servirá como base para replicações futuras em outros mercados, incluindo o brasileiro”, conclui o CEO.