Planos funerários ampliam acesso a cemitérios privados

A aquisição de um serviço funerário é um momento delicado, quando somada a gastos médicos prolongados devido a uma doença na família, pode se tornar um grande transtorno financeiro. Foi para transformar essa realidade que os planos funerários surgiram como uma inovação no setor, substituindo a tradicional “bolada” à vista por parcelas mensais acessíveis. No entanto, a grande inovação do Bosque da Esperança foi levar a qualidade e o conforto de um cemitério particular para esse modelo de financiamento.

Antes da popularização desses planos, as famílias, especialmente as de menor poder aquisitivo, enfrentavam enorme dificuldade para custear um sepultamento. “O que mudou é que os serviços funerários, de uma forma geral, ficaram muito mais acessíveis para as pessoas”, explica Ricardo Ribeiro, diretor do Bosque da Esperança. “Com o plano funerário, você está parcelando em quatro, seis, dez anos. Então ficou muito mais acessível, porque o valor das parcelas é realmente muito menor do que o valor do serviço à vista”.

A verdadeira ruptura, porém, veio com a entrada dos cemitérios privados nesse mercado. Inicialmente, a maioria dos planos funerários era voltada para sepultamentos em cemitérios públicos, oferecendo uma opção de baixo custo. O Bosque da Esperança inovou ao criar uma linha de planos que proporciona o mesmo serviço de alto padrão oferecido particularmente, mas com a facilidade do parcelamento.

“Os planos, na verdade, eles começaram oferecendo apenas o serviço funerário e sepultamento em cemitério público. Só depois os cemitérios privados entraram nesse mercado, oferecendo não mais um produto de baixa renda, mas de alto valor agregado, só que em parcelas de valores bem atraentes”, detalha Ribeiro.

Essa inovação é crucial em um momento em que as finanças já podem estar comprometidas. “É comum que uma perda familiar seja antecedida por um longo período de gastos com saúde, como consultas, remédios, cirurgias e cuidadores. Dessa forma, quando o óbito ocorre, a família se vê com o orçamento já fragilizado. Esse cenário financeiro complica ainda mais a despedida, forçando a escolha de alternativas mais acessíveis, porém de qualidade reduzida”, afirma o executivo.

Sem um planejamento prévio, o custo de uma despedida pode ser proibitivo. O custo de um funeral pode variar de R$ 10 mil a R$ 100 mil. Embora seja raro atingir o valor máximo, é perfeitamente possível gastar em torno de R$ 40 mil. Por isso, o plano funerário se apresenta como uma alternativa que traz um grande alívio financeiro para a família, evitando um desembolso elevado em um momento já delicado.

O Bosque da Esperança estruturou sua oferta em duas modalidades principais, elaboradas para atender realidades distintas. Ribeiro detalha: “Oferecemos uma linha de planos para famílias que já possuem um jazigo no Bosque, cobrindo todos os custos adicionais do serviço. Para quem ainda não tem, criamos uma segunda opção que inclui a locação do jazigo por um período que varia de três a cinco anos. Dessa forma, contemplamos ambos os públicos”.

A principal vantagem, segundo ele, é a tranquilidade de ter tudo resolvido previamente. “Quando uma família precisa de nossos serviços, ela tem garantido um sepultamento digno ou uma cremação sem nenhum custo adicional. O valor só será majorado se a família optar por serviços extras, mas o essencial já está totalmente coberto”, reforça Ricardo Ribeiro.

Essa segurança tem sido um diferencial competitivo, alimentando a demanda tanto de pessoas físicas quanto de empresas, que enxergam no produto um valioso benefício corporativo. “A modalidade de plano permite que as famílias, por meio de um pagamento facilitado, planejem com antecedência e acessem um serviço de padrão superior, sem comprometer o orçamento familiar em um momento delicado”, conclui.